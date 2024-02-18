Эмма Стоун и Марго Робби: самые яркие образы красной дорожки BAFTA

Премия Британской академии кино и телевизионных искусств считается одной из негласных "репетиций" "Оскара". Так что на красную дорожку выходят все мировые звезды в лучших нарядах, а также представитель королевской семьи - в этом году это был принц Уильям.

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Марго Робби, Эмили Блант, Эмма Стоун и Флоренс Пью были среди звезд, прибывших на 77-ю церемонию вручения кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств, которая проходит сегодня в Королевском фестивальном зале. Ведущим стал актер Дэвид Теннант, звезда "Гарри Поттера" и "Доктора Кто". А приглашенные звезды блистали на красной дорожке. Впрочем, Марго Робби, ранее получившая кинопремию в Австралии, не была номинирована на BAFTA также, как и на "Оскар". Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Барби" Марго Робби продемонстрировала фигуру в розово-черном платье без бретелек от Giorgio Armani с соответствующими перчатками, поддерживая свой "кукольный" имидж, который стал для нее привычен во время промокампании фильма.

33-летняя актриса позировала для фотографий вместе со своим 33-летним мужем Томом Акерли.

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Эмили Блант, номинированная на BAFTA за роль Китти в байопике "Оппенгеймер", выбрала платье, расшитое бисером от Elie Saab, с вырезами по бокам. А свой образ она завершила ожерельем с бриллиантами и рубинами.

Эмили Блант Фото: Getty Images

А звезда "Бедных несчастных" Эмма Стоун вышла на красную дорожку в экстравагантном кастомном платье от Louis Vuitton с одним пышным рукавом в стиле своей героини.

Йоргос Лантимос и Эмма Стоун Фото: Getty Images

На церемонии ее сопровождал режиссер Йоргос Лантимос.

Звезда "Дюны" Флоренс Пью была в черном платье с серебристым корсетом и глубоким декольте.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Брайс Даллас Ховард выбрала потрясающее платье с серебряными пайетками и дополнила образ туфлями на очень высокой платформой.

Брайс Даллас Ховард Фото: Getty Images

Также на церемонии появились Роберт Дауни-младший с супругой, Киллиан Мерфи, звезды сериалов "Корона" и "Бриджертоны" и многие другие.

Звезды на красной дорожке BAFTA

И церемонию посетил принц Уильям. Сам, так как Кейт Миддлтон еще оправляется после операции.

Принц Уильям на церемонии BAFTA

Известно, что на церемонии BAFTA выступит британская певица Софи Эллис-Бекстор, слава которой переживает возрождение после того, как ее хит "Убийство на танцполе" прозвучал в фильме "Солтберн".

Дэвид Теннант, который впервые проводит звездную церемонию, недавно признался, что был сбит с толку перспективой выступать перед таким количеством людей.

"Я не знаю, чего ожидать, если честно. Все это похоже на одно из тех событий, которым вы говорите "да", потому что было бы грубо не сделать этого", — признался актер, пообещав не шутить слишком зло.

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана лидирует в номинациях BAFTA в этом году с 13 номинациями, включая первую номинацию Киллиана Мерфи, который сразится лицом к лицу с ирландцем Барри Кеоганом.

Мерфи будет соревноваться в номинации "лучшая мужская роль".

Фильм "Барби" получил всего пять номинаций, а картина "Все мы, незнакомцы" получила шесть номинаций.

Напомним, ранее Райан Гослинг, который был номинирован на "Оскар" за роль второго плана в "Барби", высказался по поводу того, что Марго Робби и Грета Гервиг не получили номинаций. Теперь та же ситуация повторилась и на BAFTA. Картина была номинирована за лучший сценарий, но не как "лучший фильм".