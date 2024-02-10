Марго Робби получила австралийский "Оскар" (фото)

На главный "Оскар" звезду экрана не номинировали, несмотря на успех фильма "Барби". Для появления на мероприятии она выбрала винтажный наряд.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби получила награду AACTA-2024 (австралийский "Оскар"). Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Барби" посетила церемонию на своей родине, а именно в городе Голд-Косте. Для появления Робби, отказавшись от розового, выбрала винтажное платье Vivienne Westwood, усыпанное стразами.

Наряд является частью коллекции весна-лето 1998. Он выполнен в классическом для бренда стиле с тесным корсетом и драпировкой на лифе и бедрах.

Марго Робби Фото: Getty Images

Волосы Марго оставила распущенными и сделала легкий макияж. Из аксессуаров актриса продемонстрировала лишь бриллиантовое кольцо, сосредоточив основное внимание на винтажном платье.

Церемония впервые проводится в Голд-Косте после Сиднея.

Марго Робби Фото: Getty Images

К знаменитости на красной дорожке присоединился ее муж, британский продюсер Том Акерли. Он выбрал для появления классический костюм с белой рубашкой и галстуком. Пара жената с 2016 года.

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Интересно, что на сам "Оскар-2024" Марго Робби не номинировали за главную роль в картине "Барби", которая собрала более миллиарда долларов в мировом прокате летом 2023 года. Режиссер фильма Грета Гервиг также не получила номинации. Между тем Райан Гослинг (Кен) и Америка Феррера (президент Барбиленда) номинированы на престижную награду.

Райан Гослинг и Марго Робби Фото: Getty Images

Напомним, Райан Гослинг отреагировал на номинации на "Оскар-2024".

Также Фокус писал о появлении на этом же событии Ребел Уилсон с ее невестой.