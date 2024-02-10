Марго Роббі отримала австралійський "Оскар" (фото)

На головний "Оскар" зірку екрану не номінували, попри успіх фільму "Барбі". Для появи на заході вона обрала вінтажне вбрання.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі отримала нагороду AACTA-2024 (австралійський "Оскар"). Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Барбі" відвідала церемонію на своїй батьківщині, а саме в місті Голд-Кості. Для появи Роббі, відмовившись від рожевого, обрала вінтажну сукню Vivienne Westwood, усипану стразами.

Вбрання є частиною колекції весна-літо 1998. Воно виконане в класичному для бренду стилі з тісним корсетом та драпуванням на ліфі й стегнах.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Волосся Марго залишила розпущеним та зробила легкий макіяж. З аксесуарів акторка продемонструвала лише діамантову каблучку, зосередивши основну увагу на вінтажній сукні.

Церемонія вперше проводиться в Голд-Кості після Сіднея.

Марго Роббі Фото: Getty Images

До знаменитості на червоній доріжці приєднався її чоловік, британський продюсер Том Акерлі. Він обрав для появи класичний костюм з білою сорочкою та краваткою. Пара одружена з 2016 року.

Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Цікаво, що на сам "Оскар-2024" Марго Роббі не номінували за головну роль у картині "Барбі", яка зібрала понад мільярд доларів у світовому прокаті влітку 2023 року. Режисерка фільму Ґрета Ґервіг також не отримала номінації. Тим часом Раян Гослінг (Кен) та Америка Феррера (президентка Барбіленду) номіновані на престижну нагороду.

Раян Гослінг та Марго Роббі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Раян Гослінг відреагував на номінації на "Оскар-2024".

Також Фокус писав про появу на цій же події Ребел Вілсон з її нареченою.