Победил сразу в семи номинациях: "Оппенгеймер" установил рекорд на BAFTA-2024

77 -я церемония вручения кинопремии Британской академии кино стала триумфом и для ленты "Бедные создания", которая получила победы в пяти номинациях.

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Картина Кристофера Нолана об отце атомной бомбы "Оппенгеймер" победил в семи номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщает ВВС.

Фильм "Оппенгеймер" был признан лучшим фильмом 2023 года, а его создатель Кристофер Нолан получил награду за лучшую режиссуру. Это также была первая победа британского режиссера на премии Bafta после его карьеры, которая также включала в себя "Дюнкерк", "Начало" и "Темный рыцарь".Нолан поблагодарил актерский состав во главе с "несравненным и бесстрашным Киллианом Мерфи", а также поблагодарил спонсоров фильма "за то, что они взяли на себя что-то темное".

Ирландец Киллиан Мерфи, сыгравший роль разработчика атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, также стал лучшим актером, а Роберт Дауни-младший, сыгравший в фильме американского бизнесмена Льюиса Штрауса, — лучшим актером второго плана.

Победа Дауни-младшего пришла через 31 год после его предыдущей победы на премии Bafta за фильм 1993 года "Чаплин" — это новый рекорд по самому длинному перерыву между победами среди всех исполнителей. Актер сыграл противника Оппенгеймера Льюиса Штрауса после его работы в роли Тони Старка/Железного человека в ряде фильмов Marvel.

Кроме того, фильм Нолана, номинированный в 13 категориях, получил награды за лучшую операторскую работу, лучший монтаж и лучшую музыку к фильму.

Премия BAFTA-2024: кто и за что получил награды

77 -я церемония вручения кинопремии Британской академии кино, более известная как BAFTA , прошла 18 февраля 2024 года в честь лучших национальных и зарубежных фильмов 2023 года в Королевском фестивальном зале лондонского центра Саутбэнк. Церемонию впервые вел Дэвид Теннант.

"Я рад, что меня попросили провести церемонию вручения кинопремии EE BAFTA и помочь отметить самые лучшие фильмы этого года и многих блестящих людей, которые воплощают их в жизнь", — сказал Теннант.

Больше всего побед выбороли фильмы "Оппенгеймер" — 7 (из 13 номинаций) и "Бедные создания" — 5 (из 11 номинаций).

лучший фильм — "Оппенгеймер";

лучший британский фильм — "Зона интереса";

лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе";

лучшая актриса — Эмма Стоун, "Бедные создания";

лучший актер — Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер";

лучший режиссер — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер";

лучшая актриса второго плана — Да'Вин Джой Рендольф, "Оставшиеся";

лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер";

лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера – Earth Mama;

лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения";

лучший адаптированный сценарий — "Американская литература";

лучший фильм на иностранном языке — "Зона интереса";

лучший анимационный фильм — "Мальчик и цапля";

лучшая музыка к фильму — "Оппенгеймер";

лучший кастинг — "Оставшиеся";

лучшая операторская работа — "Оппенгеймер";

лучший монтаж — "Оппенгеймер";

лучшая работа художника-постановщика — "Бедные создания";

лучший дизайн костюмов — "Бедные создания";

лучший грим и прически — "Бедные создания";

лучший звук — "Зона интереса";

лучшие визуальные эффекты — "Бедные создания";

лучшая британская короткая анимация — "День краба";

лучший британский короткий фильм — "Медуза и лобстер";

лучшая новая звезда – Миа Маккенна-Брюс (в прошлом году снималась в британской драме "Как заниматься сексом").

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Вера Вонг посетила церемонию BAFTA в Лондоне (фото)

Отметим, что в список победителей BAFTA-2024 вошел и украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова, созданный Associated Press и Frontline. Фильм повествует о 20 днях, которые Чернов провел со своими коллегами в осажденном Мариуполе после начала вторжения России в Украину. 27 января 2023 года фильм получил приз зрительских симпатий за лучший иностранный документальный фильм на кинофестивале "Сандэнс". Украинский оскаровский комитет выдвинул "20 дней в Мариуполе" от Украины на 96-ю премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм показали перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Фильм стал номинантом премий "Оскар". В целом, картина получила более 20 наград и 40 номинаций по всему миру. Фильм стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

Напомним, несколько ранее мы писали о самых ярких образах на "красной дорожке" BAFTA-2024. Премия Британской академии кино и телевизионных искусств считается одной из негласных "репетиций" "Оскара". Так что на красную дорожку выходят все мировые звезды в лучших нарядах, а также представитель королевской семьи — в этом году это был принц Уильям.