"Никто из предыдущего состава": Меган Маркл не пригласили на съемки новых "Форс-мажоров"

По словам журналистов, в последнее время ходят слухи, что Меган Маркл возвращается в киноиндустрию. Однако в новом сериалом для NBC ее не будет.

Герцогиню Сассекскую, американскую актрису и модель Меган Маркл не приглашали на предстоящее возрождение "Форс-мажоров". Телепродюсер Аарон Корш не планирует включать персонаж Маркл в новый спин-офф, действие которого происходит в Лос-Анджелесе, сообщает Mirror.

Как стало известно, Корш работает над пилотным проектом и сериалом для NBC "Форс-мажоры: Лос-Анджелес" — спин-оффа, который будет рассказывать о новом составе персонажей в фирме на Западном побережье.

Тем не менее, на данном этапе герцогиня Сассекская вообще не фигурирует в плане каких-либо предложений, несмотря на сообщения о том, что ее возвращение в кино не за горами.

Шоураннер хочет, чтобы его новая версия добилась успеха сама по себе, без привлечения бывших звезд первого показа, который побил рекорды Netflix. Близкая подруга Корша и бывшая актриса сериала "Форс-мажоры" Рэйчел Харрис сообщила эту новость на 11-й церемонии вручения премии Гильдии визажистов и стилистов (MUAHS) в Беверли-Хиллз.

Харрис, которая снялась в "Форс-мажорах" в роли Шейлы Сазс, рассказала: "Ну, вот в чем дело, единственное, что я знаю, это то, что Аарон Корш, который создал оригинальные образы, очень ясно дал мне понять, что никто из предыдущего состава не будет сниматься в "Форс-мажорах Лос-Анджелеса".

Корш даже не упомянул Меган Маркл в разговоре с другом Харрис, известноой по главным ролям в "Люцифере" и по роли Норы Паркер в сериале Disney+ "Мурашки по коже".

"Он ничего не сказал мне о появлении Меган. Мы не говорим о герцогине. Это грубо. У нее достаточно дел. Если вы понимаете, о чем я? Давай оставим ее в покое, ради Бога. Верно?", — сообщила Рэйчел Харрис.

В то время как, коллега Меган по фильму Патрик Джей Адамс отметил: "Да. Я думаю, что Меган невероятная актриса. Она была великолепна в сериале. Нам повезет, если она вернется в индустрию".

Напомним, 16 февраля сообщалось, что Меган Маркл носит ботинки десятилетней давности, как и Кейт Миддлтон. Герцогиня Сассекская в Канаде одела предмет зимнего гардероба, который много лет хранился в ее шкафу.