Меган Маркл носит ботинки десятилетней давности, как и Кейт Миддлтон (фото, видео)

Герцогиня Сассекская одела предмет зимнего гардероба, который много лет хранился в ее шкафу. Сейчас она с принцем Гарри отдыхает на курорте в Канаде.

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42-летняя Меган Маркл и 39-летний принц Гарри находятся в Канаде в зимнем тренировочном лагере "Игр непокоренных", которые пройдут в Ванкувере-Уистлере 2025. Чтобы сохранить тепло ног при минусовых температурах в горах, герцогиня Сассекская обула пару ботинок Sorel Joan of Arctic в сером цвете, сообщает Рeople.

Эту незаменимую вещь зимнего гардероба, которая хранилась в ее шкафу уже не менее десяти лет, заметили зоркие фанаты.

В сторис, опубликованной в аккаунте Instagram герцогини, показана фотография Меган в тех же ботинках, сделанная в январе 2014 года. На снимке Мкган стоит на снегу, обняв подругу. Фото было подписано так: "Бррр" с @natturq #toronto #snow.

Но Меган не единственная поклонница практичной обуви. Ее невестка, Кейт Миддлтон, также может похвастаться фирменным выбором: ее культовыми коричневыми кожаными сапогами до колена с кисточками. Эти универсальные ботинки для верховой езды, приобретенные у британского бренда Penelope Chilvers в 2004 году.

42-летняя принцесса Кейт надевала эти ботинки на различные королевские мероприятия, включая памятный пятичасовой поход в Гималаи в Бутане еще в 2016 году.

"Я основал компанию, сидя на кухонном столе, и это были первые ботинки, которые я когда-либо делал", — ранее рассказала основательница бренда Пенелопа Чилверс журналистам, добавив, что Кейт была одним из ее первых клиентов.

"Наверное, это было самое захватывающее время, когда она их носила, для меня это был первый раз в Бленхеймском дворце на какой-то деревенской ярмарке, примерно в то время, когда всему миру было объявлено о ее отношениях с Уильямом, и это стало вирусным", — поделилась Чилверс.

Среди других знаменитостей, которые имеют в гардеробе обувь от Penelope Chilvers, – Клаудиа Шиффер, Алекса Чанг, Кира Найтли и Кейт Бланшетт.

Ранее СМИ показали любимую обувь Кейт Миддлтон. Кейт впервые появилась в сапогах будучи студенткой.