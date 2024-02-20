"В наших руках": активисты захватили дом короля Чарльза ІІІ в ходе странного протеста (видео)

Активисты сели за королевский стол и начали есть еду из пластиковой посуды и пить чай из фляг, которые они принесли с собой. Протестующие призывают снизить цены на детское питание.

В Эдинбурге группа активистов вошла в официальную резиденцию британских монархов в Шотландии Холирудхаус около 13:15 в понедельник, 19 февраля. Люди принесли транспаранты с разными лозунгами, в том числе с надписью "Народ сильнее лорда". По данным группы, активисты остаются на местах, а крыло дворца временно закрыто для посещения, сообщает Еxpress.

Таким образом протестующие призывают супермаркеты снизить цены на детское питание до цен марта 2021 года и требуют от правительства Шотландии полностью профинансировать и создать общественный продовольственный центр на каждые 500 семей в Шотландии.

Жозепджин О'Коннор, 22-летняя студентка из Глазго, присоединившаяся к протесту, сказала: "Я принимаю меры, потому что очень беспокоюсь о будущем. Поскольку жизнь продолжает ухудшаться, становится все более очевидным, что те, кто обладает властью, не приходят на помощь. Прибыль снова преобладает над людьми. Это в наших руках… нам нужно высказать свою позицию, потому что это наше будущее".

Жасмин Робертсон, 19-летняя студентка и фермер из Хайлендса, также приняла участие в акции протеста.

"Наша продовольственная система — это то, что объединяет нас всех, но она стала настолько хрупкой в ​​руках спекулятивных корпораций. Пришло время освободить место за столом для людей и инвестировать в сообщества, в равноправную и справедливую продовольственную систему, которая не позволяет отдельным людям получать сверхприбыль", — заявила Жасмин.

Протестующие хотят, чтобы правительство обратило на это внимание и лучше финансировало социальную инфраструктуру, которая помогает людям получать достойный доступ к продовольствию.

Король Чарльз и королева Камилла в настоящее время находятся в Сандрингеме, где монарх восстанавливается после лечения рака.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что принц Уильям может заменить больного Чарльза III на важном мероприятии