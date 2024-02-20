Травести Монро призналась, что добровольно стала на воинский учет

Травести Монро по документам официально считается мужчиной, поэтому подпадает под военный призыв и мобилизацию. Несмотря на свои гендерные предпочтения, все же блогерша призналась, что добровольно стала на воинский учет.

46-летняя травести дива Монро, известная, как телеведущая, актриса, блогер, которая открыто заявила о себе, как о трансгендерной представительнице шоубизнес заявила, что прошла военно-врачебную комиссию и стала на учет в ТЦК. Подробностями Монро (имя при рождении Александр Петрович Федяев) поделилась в подкасте Ночи девичьи.

В частности, на вопрос, думает ли Монро о призыве в армию, травести призналась, что сама добровольно была в ТЦК. Блогерша призналась, что приняла решение поступить на обучение, из-за этого ей понадобились ее документы, по которым официально она мужчина. Поскольку перед поступлением документы нужно обновить, Монро добровольно пришла в ТЦК, чтобы обновить военный билет.

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Когда Монро явилась в военкомат, ее направили на прохождение врачебной комиссии, которую Монро успешно прошла. Также травести призналась, что когда шла в военкомат очень волновалась, в первую очередь из-за страхов из детства. Однако, на месте она не услышала ни одного плохого слова в свою сторону, а те, кто ее узнали даже просили фото. Что очень растрогало Монро.

На вопрос журналистки, как она отреагирует, если ей вручат повестку, Монро призналась, что реакция будет "адекватной", однако в целом ей сложно об этом говорить.

Напомним, ранее мы писали, известный ведущий сообщил, что получил повестку и уже на следующей неделе идет в армию. Кроме этого, Фокус писал, что звезда сериала "Свингеры" Кукуюк, который получил повестку, объяснил, почему до сих пор не в армии.