Боец, участвующий в Нацотборе, поразил исполнением песни (видео)

Моисей Бондаренко (Moisei) в военной форме и со скрипкой в руках исполнил, стоя на крыше военного автомобиля, саундтрек к фильму "Лига справедливости". В песне многие украинцы узнали сегодняшнюю ситуацию, о чем и написали музыканту в комментариях.

Моисей Бондаренко — музыкант, военный и участник Нацотбора на Евровидение-2023 — поразил украинцев музыкальнйо композицией Everybody knows, которую исполнил посреди терриконов на Донбассе. Соответсвующее видео Бондаренко разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

На них Моисей Бондаренко играет на скрипке, стоя на крыше автомобиля, покрашенного в защитный цвет. За спиной у музыканта и военного — терриконы. Сам исполнитель одет в военную форму и бронежилет.

В комментариях, оставленных на странице музыканта, украинцы отметили, что исполненная им композиция очень созвучна реальности, в которой живет Украина.

Да, ВСЕ ЗНАЮТ… да мало кто хоть что-то делает… проснись, Планета! Моисей, Вы, как всегда, невероятны!

Прекрасная интерпретация "Все знают" Леонарда Коэна. Молюсь о милосердии Христа, чтобы Украина удержалась.

Как красиво и как больно!

До мурашек. Берегите себя для будущих выступлений.

Как хорошо и как чувственно!

Наши терриконы.

На терриконах поет скрипка…

Отметим, что Everybody knows — это песня норвежской певицы и автора песен Sigrid. Песня вошла в альбом "Лига справедливости" (2017) и стала саундтреком к одноименному фильму. В тексте идет речь о том, что:

Все знают, что игра ведется нечестно,

Все грабят, скрестив пальцы за спиной,

Все знают, что война окончена,

Все знают, что хорошие парни проиграли,

Все знают, что исход борьбы был предопределен.

Бедные остаются бедными, богатые богатеют,

Вот так все и происходит.

Все знают.

Все знают, что лодка протекает,

Все знают, что капитан солгал,

У всех есть это чувство потери,

Как если бы вы только что потеряли отца или собаку…

Кто такой Моисей Бондаренко

Моисей Бондаренко родился 15 марта 199 года в селе Красноивановка Днепропетровской области. Он говорил, что взял в руки скрипку в 13 лет, а с 15-ти играл за деньги в ресторанах.

Окончив 11 классов средней школы в 2016 году, покинул свой дом и переехал в Киев. Поступил в высшее учебное заведение, имел возможность проучиться там полгода, сменив кучу профессий. Попутешествовав по Европе, вернулся в Киев и создал первую группу "Paranoizes" со своим другом-гитаристом, с которым вместе учились в университете. Некоторое время играл с другими артистами в разных проектах.

25 февраля 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В 2023 году посетил Америку с официальным визитом и делегацией Министерства ветеранов, где прошел по кабинетам конгресса и играл на скрипке, показав свою работу и важность поддержки украинцев в это время. Государственный департамент, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил его визит особенным. Государственное медиа Америки опубликовало его историю по всей стране.

В конце 2022 года Moisei принял участие в Национальном отборе на "Евровидение-2023". 17 декабря с песней "I'm Not Alone" выступил в финале, заняв седьмую строчку таблицы.

Моисей Бондаренко продолжает играть на скрипке, даже выполняя боевые задача в рядах ВСУ Фото: Моисей Бондаренко/ Instagram

Напомним, в начале февраля Андрей Данилко рассказал, почему Аlyona Аlyona и Jerry Heil – лучший выбор для "Евровидения-2024". Артист, который был членом жюри в Нацотборе, подчеркнул, что все конкурсанты были очень сильными. Он также назвал свою тройку фаворитов.

Ранее Фокус также писал, что MELOVIN намекнул, что Нацотбор на "Евровидение" был куплен.