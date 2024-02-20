Флоренс Пью заподозрили в романе с Полом Мескалем
Ранее фанаты решили, что молодой актер встречается с Анджелиной Джоли. Но это оказались только слухи.
Флоренс Пью и Пол Мескаль вызывают слухи о романе. Актеров видели на вечеринке вместе после блестящей церемонии вручения премии BAFTA. Ранее Мескаль проводил время с Анджелиной Джоли, но как фанатам не хотелось, чтобы между ними что-то было, похоже, их связывали только профессиональные отношения. Об этом пишет
Таблоиды пишут, что Флоренс Пью привлекла внимание звезды сериала "Нормальные люди" Пола Мескаля.
Сообщается, что пара наслаждалась обществом друг друга после вручения кинопремии BAFTA в Королевском фестивальном зале в Лондоне в воскресенье.
Звезда "Не волнуйся, солнышко", сбежала с вечеринки Universal, проходившей в отеле Nomad в Ковент-Гарден, и уехала в час ночи, а в 1:30 отправилась на вечеринку Netflix в модном клубе "Пожарная часть Чилтерна", где она осталась на ночь.
Она отлично провела там время, общаясь с Полом и другими звездами, включая Розамунд Пайк, Лили Джеймс и Сашу Барона Коэна.
Это произошло после того, как на прошлой неделе Флоренс и Пола видели вместе за ужином в Нью-Йорке.
Источник сообщил: "Флоренс и Пол вращаются в одних и тех же кругах и уже некоторое время являются друзьями. Если бы их дружба переросла во что-то более романтичное, никто бы не удивился".
Недавно Флоренс Пью рассталась со своим бойфрендом, фотографом Чарли Гучем. Это произошло в октябре прошлого года.
А Пол Мескаль разошелся со своей девушкой, певицей Фиби Бриджерс и даже успел зарегистрироваться в приложении для знакомств.
Напомним, ранее Натали Портман и Пол Мескаль появились вместе на обложке журнала Variety. Мескаль снялся в драме "Незнакомцы", а Портман — в картине "Май, декабрь". Актеры активно продвигали свои работы перед их премьерами.