Мадонна упала на сцене со стула во время концерта (видео)

Попав в неприятную ситуацию, Мадолнна профессионально "погасила" ее. Таким образом она в очередной раз показала свое мастерство и вызвала восторг публики.

65-летняя американская певица Мадонна, которая сейчас находится в туре, посвященном 40-летию ее творческой деятельности, попала в неприятный инцидент во время выступления в Сиэтле. Сеть облетело видео, как во время ее шоу на Climate Pledge Arena она падает со стула.

Мадонна исполняла танец к песне "Open Your Heart. Согласно хореографии, танцор должен был отодвинуть стул, на котором сидела артистка, обратно к главной сцене, но из-за высоких каблуков споткнулся, в результате чего и танцор, и Мадонна поскользнулись и упали на сцену, подняв ноги вверх.

Однако легендарная певица в очередной раз показала, что не зря она – икона поп-музыки. Упав, она, будто так и было задумано, перевернулась на живот и засмеялась, не выпуская микрофона из рук..

Другой член ее команды, снимавший концерт, вышел вперед и помог ей подняться на кресло, а еще одна танцовщица, таща за собой стул, подошла к певице, обняла Мадонну и немного погладила ее, прежде чем двинуться дальше.

Артистка попыталась двигаться дальше, но суматоха все еще действовала на нее, и она сказала толпе: "Черт, я забыла слова". После этого звезда довольно быстро вспомнила текст и хореографию и закончила песню.

После того как видео инцидента стало достоянием общественности, поклонники смогли только выразить свое восхищение.

"Она чертовски профессионал… Все ее усилия ради того, чтобы развлечь нас… Вы должны ее любить… Она невероятная", "И никто не посмеет сказать ничего плохого о ее падении, потому что она сама виновата в нем и спасла его своим нахальным смехом!" – пишут под видео в сети.

В июне 2023 года Мадонна была госпитализирована с тяжелой бактериальной инфекцией, во время которой врачи ввели ее в медикаментозную кому, чтобы помочь бороться с болезнью. Ей пришлось перенести начало тура, который был запланирован на июль и стартовал в октябре на стадионе О2.

Тур планируется завершить 26 апреля в Мехико.

Ранее Фокус писал, что Мадонна показала очередную порцию откровенных кадров.