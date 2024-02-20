Сила соли: как йодированная соль поможет предотвратить дефицит йода, — эндокринолог

Йод — это мощный антиоксидант, который не вырабатывается организмом и поступает только с продуктами питания. Специально для Фокуса эндокринолог Ксения Марченко рассказывает, чем опасен дефицит йода, и какие продукты помогут получать необходимую суточную норму этого важнейшего микроэлемента.

Йод необходим нашему организму, поскольку является частью гормонов щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ. Длительный дефицит йода может привести к недостаточной выработке гормонов щитовидной железы и проблемам с сердцем, нарушению менструального цикла и даже раннему климаксу. Что делать, и какие продукты нужно потреблять, чтобы не допустить дефицита, Фокусу рассказала врач-эндокринолог Ксения Марченко.

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Фото: Freepik

Йод необходим для обеспечения нормального функционирования щитовидной железы, а также для правильного развития физических и психических функций у детей. Недостаточное потребление йода беременной женщиной может привести к возникновению дисфункции щитовидной железы плода и умственной деятельности ребенка.

"Йод не синтезируется организмом, поэтому должен ежедневно поступать с пищей. В связи с географическим расположением и культурными привычками, в рационе украинцев не преобладает пища богатая йодом: морская рыба, водоросли, креветки и другие морепродукты. Фактически, среднее количество употребления йода среднестатистическим жителем Украины в 2-3 раза ниже рекомендуемой нормы. А длительный устойчивый дефицит йода приводит к развитию йододефицитных заболеваний", — отмечает Ксения Марченко.

Основными источниками йода являются морская рыба, морепродукты и морские водоросли. Количество йода в других растительных и животных продуктах не одинаково и зависит от местности, откуда они происходят. Чем дальше от моря, тем меньше будет йода в этом продукте.

Фото: Freepik

Нормы потребления йода:

дети от 0 до 2 лет — 90 мкг;

дети от 2 до 12 лет — 12 мкг;

взрослые — 150 мкг;

беременные и кормящие женщины — 200 мкг;

пожилые люди — 100 мкг.

К сожалению, территория Украины находится в зонах разной степени йододефицита. А длительный дефицит йода приводит ко многим неприятным заболеваниям, в первую очередь щитовидной железы.

В группу наибольшего риска по дефициту йода входят беременные и кормящие женщины и дети до 2-х лет. Они нуждаются в дополнительном употреблении препаратов йода, даже дети, если они не на грудном вскармливании и не употребляют смеси, обогащенные йодом. Дозировку определяет семейный врач, эндокринолог и педиатр.

Всем остальным рекомендуется употреблять йодированную соль, до 5 г в сутки (это примерно 150-200 мкг йода), а еще рыбу и морепродукты — минимум дважды в неделю.

Как предупредить дефицит?

Фото: Freepik

Употребление йодированной соли — наиболее эффективный и дешевый способ справиться с дефицитом йода. Есть страны в которых на законодательном уровне продается только йодированная соль.

Йодированная соль — это важный компонент для поддержания здоровья человека, ведь с обычной пищей мы недополучаем этот важный микроэлемент.

"Суточная норма йода для взрослых составляет примерно 150-200 мкг. Употребляя йодированную соль, человек потребляет 3-5 г в сутки, что равно 120-200 мкг йода. Однако беременные женщины и женщины, которые кормят грудью, должны принимать препараты йода дополнительно", — отмечает эндокринолог.

Врач отмечает, что также подойдет морская и гималайская соль, однако лишь при условии, что вы уверены в том, что она содержит достаточное количество йода.

Кому нельзя йодированную соль?

Фото: Freepik

"Йодированная соль имеет только два противопоказания — это состояние тиреотоксикоза (при болезни Грейвса и токсической аденоме) и период подготовки к радиойодтерапии. В других случаях йодированная соль не повредит, если конечно вы не будете ее есть ложками. Допустимая норма до 3-5 граммов соли в сутки", — говорит эндокринолог.

Итак, чтобы предупредить дефицит йода, замените обычную поваренную соль на йодированную. Сначала вас может немного отвлекать специфический запах соли, но это дело привычки, к тому же в приготовленных блюдах разница практически не ощутима.

Ранее соль обогащали йодидом калия, который является летучим, поэтому эту соль было трудно хранить. Современные производители используют йодат калия — он устойчив и сохраняет свои полезные свойства до года.

Напомним, какие продукты с высоким содержанием йода стоит добавить в свой рацион.

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