Супермодель Синди Кроуфорд показала себя в детстве (фото)

Знаменитость вспомнила, как она задувала свечи в разные годы. В частности, на одном из кадров маленькая именинница улыбалась возле праздничного торта.

Американская супермодель Синди Кроуфорд отметила 58-й день рождения 20 февраля 2024 года. В честь этого легендарная звезда подиумов показала свое детское фото подписчикам в Instagram.

"Благодарна за еще один набор свечей на день рождения — спасибо за всю любовь", — написала мама двоих детей.

На первом черно-белом фото маленькая Синди улыбалась возле праздничного торта. На втором кадре супермодель уже задувала свечи с торта с обложкой Vogue. А на последнем видео Кроуфорд держала в руках лавандовый торт, находясь, судя по всему, на отдыхе среди пальм.

Синди Кроуфорд

"С днем рождения, красавица!" — поздравила именинницу в комментариях Пэрис Хилтон.

"С днем рождения тебя, моя всегда надежная подруга и суперсестра!" — написала другая супермодель Кристи Тарлингтон.

Синди Кроуфорд покоряла подиумы не только в 90-х. Она и сейчас довольно активно продолжает модельную карьеру, появляясь на обложках глянцев.

Синди Кроуфорд

Именинница в свое время была замужем за актером Ричардом Гиром. Впоследствии пара развелась и модель начала отношения с Рэнди Гербером, которому родила двоих детей — дочь Кайю и сына Пресли. Супруги состоят в браке с 1998 года.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: Instagram @cindycrawford

Напомним, Синди Кроуфорд показала своих сестер и маму.

Также Фокус писал о появлении Синди Кроуфорд на обложке глянца.