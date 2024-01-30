Синди Кроуфорд показала редкое фото с мамой и сестрами

Знаменитость похвасталась тем, как хорошо провела выходные в Майами с самыми родными людьми. Ее мама поделилась этим же фото у себя в соцсети.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд часто делится снимками своих детей и мужа, однако крайне редко показывает других членов семьи. Поэтому новый снимок в соцсети знаменитости, де она позирует вместе с матерью и сестрами, вызвал повышенный интерес у ее подписчиков.

На снимке можно увидеть 77-летнюю Дженнифер Сью Кроуфорд-Молуф, маму звезды подиумов и ее сестер Крис и Даниэль. .

"Веселые выходные с мамой и сестрами", – подписада фото Кроуфорд сделанное во время совместного отдыха в Майами. .

Ее мать также поделилась той же фотографией, написав: "Веселимся с моими дочерьми в Майами".

Синди Кроуфорд с сестрами и мамой Фото: Instagram/Cindy Crawford

Синди выросла в Иллинойсе и начала работать моделью в старшей школе, а профессиональная модельная карьера стартовала в 20 лет. Она стала одной из самых известных манекенщиц в истории моды, и сейчас ее дочь Кайя идет по стопам матери, став перспективной молодой моделью, которая сотрудничает с лучшими мировыми брендами.

Не так давно Кроуфорд, которая до сих пор снимается для журналов и выходит на подиум, призналась, что отказалась от изнурительных тренировок, но продолжает правильно питаться, чтобы сохранить стройную фигуру. По ее словам, ей не нравится слово "диета", но без этого она бы набрала вес.

"Я никогда не была из тех, кто мог есть то, что хотел – даже меня раздражало, когда Кейт Мосс ела гамбургер с картошкой фри и курила сигарету! Когда я переехала в Нью-Йорк, я знала, что мне придется изменить способ питания, иначе я не смогу надеть одежду. И, кстати, тогда одежда была намного больше, чем сейчас. Но то, как я тренировалась, изменилось", – отметила она.

Синди также рассказала о том, как с возрастом приняла свою "неуверенность и недостатки".

"Когда ты молод, ты обладаешь красотой и силой молодости, но ты очень строг к себе и еще не проделал внутреннюю работу. Когда ты становишься старше, ты понимаешь, кто ты, но думаешь: "Это уже не то, что было раньше!" Возможно, в этом-то и дело: неуверенность и недостатки делают нас людьми", – считает красавица.

Ранее Фокус писал, что Синди Кроуфорд дала редкий комментарий о браке с Ричардом Гиром.