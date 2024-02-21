Блейк Лайвли продемонстрировала стильный спортивный костюм (фото)

Жена Райана Рейнольдса выбрала украшения на сотни тысяч долларов. Она посетила популярное спортивное событие, оставив четверых детей дома.

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли поделилась фотографиями с Супербоула-2024 со своими 44 млн подписчиков.

Мать четверых детей, которая воспитывает наследников с мужем Райаном Рейнольдсом, посетила большую игру вместе с лучшей подругой Тейлор Свифт в Лас-Вегасе 11 февраля.

Наслаждаясь поединком KC Chiefs и SF 49ers, она была украшена драгоценностями на 500 000 долларов, включая браслет дружбы из "Дэдпула", который она продемонстрировала в своей публикации в социальных сетях.

Блейк была одета в красно-белый спортивный костюм Adidas x Balenciaga и белый кроп-топ в рубчик.

Блейк Лайвли

"На прошлой неделе я впервые оставила своих детей и надела штаны, которые были обувью... Я одолжила больше драгоценностей, чем скелет в аттракционе "Пираты Карибского моря"", — написала звезда сериала "Сплетница".

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают четырех общих детей (все они девочки). Звездная пара поженилась в 2012 году. А познакомились знаменитости на съемках фильма "Зеленый фонарь".

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Блейк Лайвли посетила модный показ в эффектном образе.

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