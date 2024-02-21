Королева Камилла вышла в свет с украшениями на тысячи долларов (фото)

Организация Medical Detection Dogs отмечает 15-ю годовщину. Их поздравила жена британского короля Чарльза III.

Королева Великобритании Камилла встретилась с милой парой лабрадоров-ретриверов во время обеда. Об этом пишет Daily Mail.

Супруга короля Чарльза III, одетая в темно-синее платье средней длины, тепло встречала четвероногих гостей в Кларенс-хаусе в Лондоне.

Песики были воспитаны и, казалось, наслаждались вниманием монаршей персоны, когда сидели на своих стульях.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Британская королева организовала прием по случаю 15-й годовщины благотворительной организации Medical Detection Dogs. Она также разрезала праздничный торт.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Королева пожала руку члену благотворительной организации, прежде чем сказать "привет" одному из щенков. Представитель добавил, что щенку всего шесть месяцев, на что супруга Чарльза ІІІ ответила: "Он просто ребенок".

Благотворительная организация стремится способствовать выявлению ряда заболеваний человека, включая рак, болезнь Паркинсона и бактериальные инфекции, с помощью собак.

Собаки-детекторы проходят обучение, чтобы найти запах каждой болезни в образцах, включая мочу, дыхание и пот.

На встречу королева Камилла надела темно-синее платье с белым воротником. Она дополнила образ драгоценными украшениями, включая браслет Van Cleef & Arpels за более 5 тысяч долларов, золотую подвеску с бриллиантом за более 2 тысяч долларов и пластину с рубином и инициалами внуков королевы от ее первого брака (Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гус).

Королева Камилла

На ногах британской королевы были черные замшевые ботинки.

Напомним, королева Камилла мечом разрезала праздничный торт.

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