Королева Камилла вышла в свет с украшениями на тысячи долларов (фото)
Организация Medical Detection Dogs отмечает 15-ю годовщину. Их поздравила жена британского короля Чарльза III.
Королева Великобритании Камилла встретилась с милой парой лабрадоров-ретриверов во время обеда. Об этом пишет Daily Mail.
Супруга короля Чарльза III, одетая в темно-синее платье средней длины, тепло встречала четвероногих гостей в Кларенс-хаусе в Лондоне.
Песики были воспитаны и, казалось, наслаждались вниманием монаршей персоны, когда сидели на своих стульях.
Британская королева организовала прием по случаю 15-й годовщины благотворительной организации Medical Detection Dogs. Она также разрезала праздничный торт.
Королева пожала руку члену благотворительной организации, прежде чем сказать "привет" одному из щенков. Представитель добавил, что щенку всего шесть месяцев, на что супруга Чарльза ІІІ ответила: "Он просто ребенок".
Благотворительная организация стремится способствовать выявлению ряда заболеваний человека, включая рак, болезнь Паркинсона и бактериальные инфекции, с помощью собак.
Собаки-детекторы проходят обучение, чтобы найти запах каждой болезни в образцах, включая мочу, дыхание и пот.
На встречу королева Камилла надела темно-синее платье с белым воротником. Она дополнила образ драгоценными украшениями, включая браслет Van Cleef & Arpels за более 5 тысяч долларов, золотую подвеску с бриллиантом за более 2 тысяч долларов и пластину с рубином и инициалами внуков королевы от ее первого брака (Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гус).
На ногах британской королевы были черные замшевые ботинки.
Напомним, королева Камилла мечом разрезала праздничный торт.
Также Фокус писал об истории взаимоотношений принца Гарри и королевы Камиллы.