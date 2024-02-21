Лила Мосс снялась в необычной фотосессии и рассказала о звездной маме (фото)

Оказалось, что Кейт Мосс не хотела, чтобы дочь шла по ее стопам. Впрочем, впоследствии супермодель изменила свое мнение.

21-летняя английская модель Лила Мосс, дочь супермодели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хека, снялась для фотосессии на тему клоунов для мартовского выпуска Vogue Испания. Снимками звездная наследница делится в Instagram.

В частности, Лила призналась: "Я более ответственная, чем моя мать в моем возрасте".

Последняя съемка юной модели показала, как она демонстрирует свой пресс в красном кроп-топе с большими пухлыми рукавами и тонких красных колготках в горошек.

Лила Мосс

А на обложке изображена Лила в серебристом боди с бахромой в стиле диско, а ее макияж сделан в металлических оттенках.

Пойдя по стопам своей матери, юная звезда глянца сказала: "Когда я была младше, я не думала об этом, потому что мама не разрешала мне идти в индустрию".

Лила Мосс

"Мне кажется, она не хотела, чтобы я сделала это, не убедившись, что люди, которых она знает и которым доверяет, позаботятся обо мне и убедятся, что со мной все в порядке", — добавила Лила.

"Когда она создала свое агентство, она расслабилась, потому что знала, что сможет контролировать все, и они будут заботиться обо мне", — призналась дочь супермодели. Как известно, агентство Кейт Мосс было основано в 2016 году.

Лила Мосс

"Я не думаю, что я взрослая для своего возраста, но я очень застенчивая. Я не слишком уверена в себе, когда дело доходит до знакомства с новыми людьми и общения с людьми, которые старше меня", — отметила Лила.

Напомним, Лила Мосс снялась для итальянского глянца с котом.

Также Фокус писал о критике обложки британского Vogue, на которой появилась Кейт Мосс с дочкой.