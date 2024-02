Путин начал охоту: модель OnlyFans из Макеевки объявили в розыск в РФ из-за интим-фото (фото)

Иностранные СМИ, которые уже написали об этом инциденте, считают, что украинка Лолита Богданова (Lola Bunny) стала жертвой реакционной политики в РФ. В 2021 году девушка имела неосторожность оголить грудь на фоне церкви, чем, как считают в России, оскорбила чувства верующих.

В России МВД объявило в розыск Лолиту Богданову — модель OnlyFans украинского происхождения, которая в 2021 году показала оголенную грудь на Красной площади. Об этом сообщило российское медиа РБК в понедельник, 19 февраля.

Богданова, которую сейчас в РФ разыскивают по статье Уголовного кодекса (речь идет об оскорблении чувств верующих) известна тем, что в 2021 году засняла видео и сделала фото с обнаженной грудью на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Тогда девушке даже грозил тюремный срок, но все обошлось подпиской о невыезде.

Модель сайта OnlyFans Лолита Богданова (Lola Bunny) объявлена в розыск по уголовной статье за оскорбление чувств верующих Фото: Скриншот

На информацию о том, что Lola Bunny (так девушка известна в среде вебкам-моделей) была объявлена в розыск активно отреагировали мировые СМИ. О Лолите Богдановой написали такие медиа, как Daily Express US, Daily Star, The Mirror, The Sun.

О том, что модель Onlyfans украинского происхождения объявили в розыск в РФ, написали мировые СМИ Фото: Скриншот

Так, медиа The Sun написало о том, что охоту за украинской моделью начал лично Владимир Путин.

"Она (Лолита Богданова) была добавлена ​​в список разыскиваемых, поскольку Россия навязывает беспрецедентную новую политику традиционных ценностей, невиданную за первые два десятилетия правления Путина", — написало издание.

Daily Express US назвало украинку "самой разыскиваемой персоной в России". В материале медиа журналисты выразили мнение, что "охота на Лолу Банни последовала за волной уголовных дел, возбужденных российской полицией и силами безопасности против лиц, которых считают "врагами" или отступниками от новой российской ортодоксальности". Также в материале говорилось о том, что "Впадать в немилость Путина – неразумный шаг". Как пример журналисты привели кейс российского оппозиционера Алексея Навального, который несколько дней назад умер в местах лишения свободы.

В свою очередь The Mirror напомнило, что Богданова — не единственный человек, столкнувшийся с гневом московских законодателей. Активистку, которая блеснула ягодицами возле ОВД на Арбате, в 2021 году арестовали на пять суток. Алину Иванову признали виновной по статье "мелкое хулиганство", однако ее адвокат пытался обжаловать решение суда.

"Это происходит в то время, когда российская полиция и службы безопасности начинают поток уголовных дел против людей, которых считают врагами или отступниками от новой ортодоксии в России военного времени", — написало в своем материале издание.

Что известно о Lola Bunny

Лолита Богданова родилась 18 мая 1999 года в городе Макеевка Донецкой области. В свое время Богданова перебралась в Россию и поселилась в Москве. Богданова известна на OnlyFans под псевдонимом Lola Bunny. Сама платформа позволяет публиковать контент для подписчиков за вознаграждение, в том числе для взрослых с эротическим содержанием.

Lola Bunny родилась в Макеевке, однако в свое время переехала в РФ и долго жила в Москве, после чего эмигрировала в США Фото: Лолита Богданова/ Instagram

В 2021 году оголила грудь на фоне Храма Василия Блаженного в Москве. Против нее возбудили дело об оскорблении чувств верующих, девушку отпустили под подписку о невыезде. Тогда Лолита Богданова извинилась, сказала, что не хотела оскорбить чувства верующих, а скандальные фото и видео были опубликованы не от ее имени.

Лолита Богданова, известная как Lola Bunny Фото: Лолита Богданова/ Instagram

Вскоре после возбуждения дела модель покинула Россию — она была в Европе, Юго-Восточной Азии и Турции. Сейчас девушка находится в США.

Украинка Лолита Богданова в последнее время активно публикует на своей странице в Инстаграме фото из США Фото: Лолита Богданова/ Instagram

Как сообщает росмедиа "Осторожно, новости" в 2022 году во время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину мать Богдановой, проживающая на то время на Донбассе, поддержала российских оккупантов.

