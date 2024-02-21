Европейские каникулы: как живет внучка печально известного наркобарона Эль Чапо

Пока Хоакин Гусман, прозванный "Коротышкой", отбывает пожизненное заключение в США, его внучка путешествует по миру. Фрида Гусман Муньос даже участвовала в шоу талантов в Мексике.

Фрида Гусман Муньос, внучка Эль Чапо, известного наркобарона из Мексики, путешествует по Европе и даже участвует в игривой охоте на Лохнесское чудовище в Шотландии. Ее дедушка, убивший более трех тысяч человек, сейчас отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Колорадо, США. Об этом пишет Daily Mail.

18-летняя Фрида Гусман Муньос, внучка печально известного наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана разместила в своем Instagram посты из Лондона, Парижа и даже из Шотландии — озера Лох-Несс.

Фрида Гусман Муньос в Виндзоре Фото: Instagram fridaguzmanoficial

Ее отец, Эдгар Гусман Лопес, сын наркобарона, был застрелен конкурирующими наркоторговцами на мексиканской парковке в 2008 году.

Фрида Гусман Муньос - внучка Эль Чапо Фото: Instagram fridaguzmanoficial

А ее дедушка, знаменитый Эль Чапо, глава наркокартеля Синалоа в Мексисе, сейчас отбывает пожизненный срок плюс еще 30 лет в тюрьме Colorado Super Max, которую называют тюрьмой, из которой невозможно сбежать. Хоакина Гусмана называли одним из самых кровожадных наркобаронов, считается, что он сам убил, или же по его приказу было убито около 3000 человек.

Фрида Гусман Муньос в Париже Фото: Instagram fridaguzmanoficial

С 2009 по 2011 год Гусман входил в первую сотню самых могущественных людей мира по версии журнала Forbes. При этом он являлся вторым по влиятельности человеком в Мексике после миллиардера Карлоса Слима.

После смерти Усамы бен Ладена Гусман стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. В 2011 году по версии Forbes Хоакин занял первое место в списке самых разыскиваемых преступников мира.

Тогда он вошел в список миллиардеров по версии Forbes под номером 1140. Журнал оценивал состояние наркобарона в 1 миллиард долларов. Журнал также назвал его "самым крупным наркоторговцем в истории".

Он дважды бежал из тюрьмы, пока в 2017 году его не экстрадировали в США. За его "наследие" в Мексике развернулась настоящая нарковойна. Было убито более 700 человек.

Но несмотря на свое мрачное наследие, Фрида, начинающая модель и певица, судя по фотографиям на ее странице в Instagram, отлично проводит время.

Фрида Гусман Муньос - внучка Эль Чапо

Фрида вышла в финал Tengo Talento Mucho Talent, мексиканского эквивалента America's Got Talent, в 2022 году и публикует видео своих выступлений для своих 110 000 подписчиков в Instagram.

Фрида Гусман Муньос - внучка Эль Чапо

И она не единственный член семьи Эль Чапо, которая ведет очень гламурный образ жизни. Жена Эль Чапо, Эмма Коронель Айспуро посещала ночные клубы Лос-Анджелеса, отбыв почти два года из трехлетнего тюремного заключения за торговлю наркотиками и отмывание денег.

Бывшая королева красоты, вышедшая замуж за "Коротышку" в юном возрасте, была приговорена американским судьей к трем годам тюремного заключения в ноябре 2021 года.

В ходе суда прокуроры и ее адвокаты заявили, что Коронель не участвовала в основной деятельности картеля Синалоа Гусмана, который поставлял в Соединенные Штаты сотни тонн кокаина, героина, метамфетамина и других наркотиков.

Жена Эль Чапо - Эмма Коронель Айспуро Фото: New York Daily

Коронель, которая способствовала впечатляющему побегу Гусмана из мексиканской тюрьмы в 2015 году, регулярно присутствовала на суде над своим мужем в Нью-Йорке.

Имея двойное гражданство США и Мексики, Коронель могла свободно въезжать и выезжать из Соединенных Штатов, пока ее не арестовали в международном аэропорту Даллес под Вашингтоном в феврале 2021 года.

В конечном итоге Коронель признала себя виновной по нескольким федеральным обвинениям, связанным с наркотиками.

Картель Синалоа Хоакина Гусмана остается одной из двух самых влиятельных преступных организаций Мексики, наряду со своим главным конкурентом, картелем "Новое поколение Халиско".

Мощную фракцию внутри картеля Синалоа теперь возглавляют четыре сына Гусмана, один из которых также был экстрадирован в Соединенные Штаты.

В конце ноября был арестован глава службы безопасности картеля Синалоа, который был одним из их главных киллеров.

Оружие и наркотики, конфискованные у картеля Синалоа Фото: East News Press Agency

Нестор Исидро Перес Салас, более известный как "Эль Нини", был схвачен в обнесенном стеной комплексе в Кульякане, Мексика.

Он был главой службы безопасности четырех сыновей Гусмана — Ивана Архивальдо Гусмана Салазара, Хесуса Альфредо Гусмана Салазара, Хоакина Гусмана Лопеса и Овидио Гусмана Лопеса, известных как "Чапитос".

Беспорядки в Мексике после ареста сына Эль Чапо

Напомним, в прошлом году, после ареста сына Эль Чапо, Овидио Гусмана, в Мексике началась настоящая война с полицией. Овидио Гусмана уже задерживали в 2019 году, но тогда вспыхнули беспорядки такого масштаба, что его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.