Идеальный вариант для тонких волос: как выглядит самая модная стрижка 2024 года

Из года в год модные тенденции в мире женской стрижки меняются, однако всегда находится один из самых популярных женских вариантов стрижек, который занимает лидирующую строчку. Так произошло и в 2024 году.

В этом году самой трендовой прической признали стрижку, которая имеет одноименное название с прической для кошек. Она так и называется "кошачья стрижка". Однако, на самом деле этот вариант женской стрижки имеет более популярное и привычное название "Удлиненный боб". Фокус собрал более подробную информацию об этом варианте женской стрижки.

Как выглядит "кошачья стрижка"

Это универсальная прическа, которая может подходить к разной форме лица и текстуре волос. Обычно это подстриженные волосы длиной чуть ниже плеч, с прямыми или многослойными концами.

Как достичь желаемого эффекта

Поскольку эта стрижка имеет слоистость важно удачно подобрать длину между прядями, чтобы в сочетании они выглядели стильно и эффектно.

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"Кошачья стрижка" Фото: https://www.instagram.com/p/C1cIWfFNkhT/?img_index=1

Кому подойдет "кошачья стрижка"

Эта женская стрижка подходит практически любой женщине, ведь это универсальный вариант, который долго не выходит из моды. Важно учитывать форму лица. Поэтому лучше всего посоветоваться с парикмахером, который объяснит, какая версия этой стрижки подойдет вам больше всего.

Как ухаживать за "кошачьей стрижкой"

Для ухода за стрижкой важно придерживаться таких советов:

Регулярная стрижка. Чтобы поддерживать форму стрижки, важно регулярно подстригать волосы. Желательно это делать раз в 2-3 месяца.

Используйте правильный уход. Важно пользоваться шампунями и кондиционерами, которые соответствуют вашему типу волос. Кроме этого не забывайте об использовании термозащитного спрея для укладки. Избегайте чрезмерного нагревания волос, чтобы предотвратить повреждение.

Используйте маски для волос. Раз в неделю применяйте маску для глубокого кондиционирования волос, чтобы ваши волосы выглядели здоровыми и сияющими.

Напомним, ранее мы писали, какие мужские стрижки, которые будут в тренде в 2024 году. Кроме этого, Фокус писал, какие прически помогут выглядеть моложе.