Вячеслав Узелков озадачил украинцев заявлением об инвалидности

Две недели назад экс-боксер попал в больницу. Очевидно, проблемы со здоровьем, которые возникли у Вячеслава привели к тому, что ему придется забыть о спорте.

44-летний экс-боксер и тренер Вячеслав Узелков после госпитализации в больницу сообщил, что вынужден завязать со спортом, поскольку получил инвалидность. О состоянии своего здоровья Узелков сообщил у себя на странице в инстаграм.

Стоит отметить, что в начале февраля боксер рассказал, что попал в больницу. Уже через неделю его госпитализировали в столичную больницу. Бывший боксер не вдавался в подробности, что с ним случилось. Однако, сегодня, Узелков признался, что лежал в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова. Бывший боксер не захотел рассказывать детали, но заявил, что большой спорт сделал из него инвалида.

Узелков также обратился ко всем родителям, которые хотят, чтобы их дети профессионально занимались спортом. Он заявил, что это может привести к тому, что в будущем они останутся со всеми почестями и знаками отличия, однако в итоге станут "инвалидами".

"Это сообщение к родителям, которые мечтают о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера закончится именно здесь. В больнице Шалимова. Я не отказываю от результатов и достижений, и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность, и помощь друзей. Я не плачу, а благодарю своих друзей и близких знакомых, что сразу откликнулись и помогли мне. Как говорят: спорт — это жизнь. А я скажу: профессиональный спорт — это инвалидность. PS. Всем мира и добра и обдумывайте выбор для Ваших детей", — написал Узелков.

Естественно поклонники отреагировали на публикацию Узелкова: "Да, профессиональный спорт это, к сожалению ...очень часто не про здоровье...говорю как мама спортсменов", "Хороший пост. Возьму это во внимание !", "Желаю здоровья и реализации, как так понимаю, в другие сфере".

Напомним, недавно стало известно, что Вячеслав Узелков во второй раз женится. Боксер заявил, что не желает публичности в этих отношениях, поэтому не называть имя женщины. Однако, впоследствии, Вячеслав Узелков появился на публике со своей, вероятной, невестой .