Рассел Кроу сбрил бороду: как теперь выглядит актер (фото)

Не исключено, что актер готовится к новой роли, о чем намекнул в подписи к фото. Поклонники в восторге от нового образа Рассела.

59-летний новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу впервые за пять лет сбрил свою знаменитую бороду, а затем показал свои метаморфозы в сети. В соцсети Х (ранее Twitter) он поделился фотографией, на которой позирует с гладко выбритым лицом.

"Актер готовит номер 20. Первое бритье с 2019 года", – подписал он снимок. Вполне вероятно, что таким образом Кроу намекнул на какую-то новую роль или проект.

В комментариях поклонники в восторге от нового образа актера и даже отмечают, что он "помолодел на 20 лет".

Рассел Кроу помолодел после того, как сбрил бороду Фото: Russell Crowe/Х

Рассел, родившийся в Новой Зеландии и живущий в Сиднее, в этом году готовится к целому ряду актерских проектов. Он сыграет главную роль в боевике ММА "Зверь во мне", а также исполнит роль нациста Германа Геринга в исторической драме Джеймса Вандербильта "Нюрнберг".

Недавно он снялся в триллере "Земля зла" вместе с Лиамом и Люком Хемсвортами, а также должен появиться в предстоящем научно-фантастическом фильме "Крэйвен-Охотник".

Еще недавно Кроу говорил, что подумывает о завершении карьеры после 40 лет в кино. Об этом он заявлял на 57-м Карловарском международном кинофестивале в Карловых Варах, где получил "Хрустальный глобус". Однако, похоже, уходить Рассел передумал и решил продолжить работу.

И в профессиональной, и в личной жизни у него сейчас все отлично. Он встречается с бывшим агентом по недвижимости Бритни Териот, которая на 26 лет моложе за него. Девушка сопровождает его в поездках и путешествиях по всему миру.

Рассел Кроу со своей девушкой Бритни Териот Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Рассел Кроу рассказал, почему его не позвали на коронацию Чарльза III.