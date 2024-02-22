Прославился ролью в британском "Офисе": умер комик Юэн Макинтош (фото)

Актер прославился ролью в одном из известных британских сериалов. Еще два года назад он сообщил, что заболел, однако в подробности вдаваться не стал.

В возрасте 50 лет умер известный британский киноактер и комик Юэн Макинтош. Событие случилось, вчера, 22 февраля, пишет издание Daily Mail.

Актер прославился ролью в британском сериале "The Office", который презентовали на экраны в 2001 году. Сериал имел два сезона по шесть серий. В ленте Юэн исполнил роль Кита Бишопа. По сценарию Кит работник в бухгалтерском отделе. Ему характерна закрытость, малоэмоциональность, неразговорчивость. В сериале, когда Кит начинает говорить, то обычно его высказывания очень тревожные и красноречивые.

Юэн Макинтош Фото: https://www.dailymail.co.uk/

По последней информации, актер давно болел, еще в 2022 году он опубликовал фото из больничной палаты. Якобы, тогда врачи диагностировали ему серьезную болезнь, однако какую именно актер не афишировал. Тогда Макинтош написал, что боится, что для него наступили плохие времена.

Юэн Макинтош Фото: https://i.dailymail.co.uk/

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Какая именно болезнь унесла жизнь актера до сих пор не известно. Однако по информации источников, последние дни своей жизни Макинтош провел в специализированном доме престарелых.

Юэн Макинтош Фото: https://www.dailymail.co.uk/

Продюсер актера Эд Скотт, по совместительству близкий друг, заявил, что накануне Эд проходил лечение, поэтому нуждался в постоянном присмотре медсестры. Кроме этого Скотт сказал, что его друг был очень добрым и хорошим человеком.

Юэн Макинтош также снимался в таких британских проектах, как "Миранда" и "Маленькая Британия".

Юэн Макинтош Фото: https://www.dailymail.co.uk/

Напомним, ранее мы писали, умер известный украинский актер Виктор Раду. Виктор Раду, известный ролями в сериале "Анка с Молдаванки", "Беглянка" и другие.

Кроме этого, Фокус писал, что умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука". Виктория Островская, звезда культового фильма "Бриллиантовая рука". Актриса сыграла в крошечном эпизоде, но запомнилась зрителям, а ее фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крылатой.