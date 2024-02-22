Приянка Чопра показала новые кадры с двухлетней единственной дочерью (фото)
Малти Мэри родилась в начале 2022 года. Девочка стала первенцем в союзе Приянки Чопры и Ника Джонаса.
41-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра показала свежие фото с двухлетней дочерью Малти Мэри. Семейные кадры звезда экрана опубликовала в Instagram.
Единственная наследница бывшей звезды Болливуда отправилась накануне в свой первый поход.
"Магия природы. Ее первый поход. Она касалась всего, прыгала по лужам, пока не стала мутной до колен. Видеть, как она в реальном времени чувствовала все впервые... это просто ее волшебная пыль, которую она посыпает в моей жизни каждый день", — рассказала мама одного ребенка.
На снимках двухлетняя Малти Мэри в леопардовой кофточке пила сок и наслаждалась природой с близкими людьми.
Двухлетняя девочка — единственная дочь актрисы Приянки Чопры и младшего нее на 10 лет музыканта Ника Джонаса. Звездная пара поженилась в 2018 по всем индийским традициям, а в начале 2022 года они сообщили о пополнении в семье.
Малти Мэри родила суррогатная мама. Ребенок длительное время провел в больнице, ведь родился недоношенным.
Напомним, Приянка Чопра в роскошном платье отправилась на свидание с мужем.
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