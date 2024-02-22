Пить каждый день: 5 противовоспалительных напитков для здоровья кишечника

Здоровый кишечник играет важную роль в достижении целей по похудению и поддержании здоровья в целом. Добавьте в свой рацион напитки, которые борются с восхвалениями и нормализуют работу кишечника.

Оптимальное здоровье кишечника жизненно важно для пищеварения, усвоения питательных веществ и крепкого иммунитета. Стремление похудеть и наладить работу кишечника предполагает борьбу с воспалением, которое является ключевым фактором пищеварительного дискомфорта. Именно здесь в игру вступают напитки, помогающие справиться с воспалениями. Об этом пишет She Finds.

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Доктор медицинских наук Дестини Муди рассказала о пяти напитках, борющихся с воспалениями, которые помочь сделать ваш живот плоским и сбалансировать работу кишечника.

Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай известен не только своим освежающим вкусом, но и потенциальным вкладом в борьбу с лишним весом. Зеленый чай, богатый антиоксидантами, особенно катехинами, обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление кишечника и улучшить здоровье пищеварительной системы.

"Обширный метаанализ показывает, что зеленый чай и экстракт зеленого чая могут уменьшить жир на животе. Было доказано, что соединение, содержащееся в зеленом чае, под названием EGCG, уменьшает окружность талии. Прием 500 миллиграммов зеленого чая ежедневно в течение примерно 3 месяцев может дать ощутимые результаты. Однако могут потребоваться дальнейшие исследования", — отмечает Муди.

Зеленый фреш

Зеленый фреш, наполненный витаминами, минералами и антиоксидантами из таких ингредиентов, как капуста, шпинат, сельдерей и огурец, поддерживает общее здоровье пищеварительной системы. Обилие клетчатки в этих ингредиентах способствует регулярному испражнению и уменьшению вздутия живота, помогая сделать живот плоским.

"Фреш из зелени дает вашему организму порцию суперпродуктов, поскольку его обычно готовят из сельдерея, капусты, мангольда, шпината, спирулины, хлореллы и мяты. Это продукты богаты антиоксидантами для борьбы с воспалениями", — говорит Муди.

Золотое молоко

Фото: Freepik

Ключевым ингредиентом этого напитка является куркума, содержащая куркумин, известный своими противовоспалительными свойствами. Куркумин может помочь облегчить проблемы с пищеварением и уменьшить воспаление кишечника, способствуя оздоровлению пищеварительной системы.

Наука показала, что куркума это "Мощное антибактериальное и противовирусное средство, которое также может снизить риск развития рака благодаря своим антиоксидантным свойствам. Также было высказано предположение, что куркумин, активный ингредиент куркумы, укрепляет кишечный барьер и кишечник", — заявляет Муди.

Свекольный сок

Свекла является хорошим источником клетчатки, которая поддерживает регулярность пищеварения и помогает облегчить вздутие, способствуя более плоскому животу. Кроме того, свекольный сок содержит нитраты, которые улучшают кровообращение и физическую работоспособность.

Муди рассказывает: "Как спортивный диетолог, я хорошо знакома с этим напитком из-за преимуществ, которые он дает спортсменам. Свекла богата нитратами, которые способствуют открытию кровеносных сосудов и улучшению кровотока, что не только отлично подходит для нашего сердца, но помогает в спортивных результатах, улучшая приток кислорода к мышцам. Свекла также содержит беталаины, которые борются с воспалениями. К тому же в свекле очень мало калорий, поэтому она может помочь сделать талию меньше".

Кефир

Фото: Freepik

Кефир — это кисломолочный продукт, который способствует плоскому животу и поддержанию сбалансированного кишечника. Этот богатый пробиотиками напиток наполнен полезными бактериями, поддерживающими здоровый микробиом кишечника.

"Являясь более мощным источником пробиотиков, чем йогурт, кефир представляет собой ферментированный напиток, традиционно приготовленный из коровьего или козьего молока. В результате получается мягкий и терпкий напиток с высоким содержанием белка. Кефир также содержит специальный пробиотик Lactobacillus kefiri, который можно найти только в кефире и, как было обнаружено, он подавляет рост вредных бактерий, таких как сальмонелла, что полезно для нашего микробиома", — говорит эксперт.

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