Не ромашка и не мята: 6 напитков, которые помогут вам лучше выспаться

Полноценный ночной сон — залог крепкого здоровья и отличного самочувствия. Диетологи и эксперты по сну рассказывают, какие напитки лучше пить перед сном, чтобы лучше выспаться.

Related video

К сожалению, большинство людей испытывают сложности с засыпанием и полноценно не высыпаются, в силу различных причин. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), треть взрослых в США не спят рекомендуемый минимум семь часов в сутки. Побочные эффекты плохого сна включают в себя не только низкую энергию, хотя этого само по себе уже достаточно, чтобы попытаться наладить свой сон. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Несмотря на то, что существует множество советов, как лучше высыпаться ночью, среди которых правильная гигиена сна, отсутствие гаджетов перед засыпанием, вы также можете воспользоваться силой питания. Возможно, вы уже знаете, какие напитки или продукты мешающие вашему сну, например кофеин, жирная или острая пища, но существует множество "сонных" напитков и продуктов, которые всегда нужно держать под рукой.

Вишневый сок

Фото: Freepik

"Терпкая вишня Монморанси, особая вишня, содержащаяся в терпком вишневом соке, содержит мелатонин, который помогает регулировать наш естественный режим сна", — говорит Лия Рейтмайер, доктор медицинских наук.

Небольшое исследование на взрослых, страдающих бессонницей, показало, что употребление одной чашки вишневого сока два раза в день увеличивает продолжительность сна на 84 минуты по сравнению с испытательным периодом с плацебо. Хотя терпкая вишня содержит мелатонин, это исследование также показало, что употребление вишневого сока увеличивает доступность триптофана, аминокислоты, которая вместе с мелатонином поддерживает сон.

Миндальное молоко

"Миндальное молоко — превосходный напиток, вызывающий сон, и научные данные показывают, что серотонин, присутствующий в мозге, может помочь инициировать сон", — говорит диетолог Шерил Муссатто. "Уровень серотонина в нашей центральной нервной системе во многом зависит от триптофана — аминокислоты, которая естественным образом присутствует как в коровьем, так и в миндальном молоке", — отмечает Муссатто.

Хотя миндаль содержит триптофан, он также является источником других питательных веществ, способствующих сну, таких как мелатонин и магний: одна чашка миндального молока содержит 17 миллиграммов магния, или 4 процента дневной нормы.

Зеленый чай без кофеина

Фото: Freepik

Зеленый чай также способствует качественному сну, но только если вы пьете его без кофеина. "Мало того, что зеленый чай богат антиоксидантами, которые помогают восстанавливать и защищать клетки, но также было показано, что l-теанин в зеленом чае снижает стресс и беспокойство, способствуя более спокойному сну, особенно с точки зрения скорости засыпания", — говорит Алисса Симпсон.

Хотя стандартная чашка зеленого чая содержит всего около 8 миллиграммов l-теанина, употребление его в течение вечера может улучшить сон.

Молоко

"Хотя кальций в молоке полезен для здоровья наших костей и сердца, он играет важную роль в выработке гормона, способствующего сну, мелатонина", — говорит диетолог Карман Мейер.

"Стакан молока также содержит магний и калий, которые могут помочь облегчить мышечные спазмы, частую причину нарушений сна, особенно у пожилых людей", — говорит Мейер. В одном стакане обезжиренного молока содержится 13 процентов дневной нормы магния и 16 процентов дневной нормы калия.

Кефир

Фото: Freepik

Этот кисломолочный напиток обладает множеством свойств, способствующих сну: от аминокислот, включая триптофан, до миллиардов бактерий, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Согласно исследованию PLoS One, проведенному в октябре 2019 года, разнообразный микробиом кишечника связан с повышением эффективности сна и общей продолжительностью сна. Вероятно, это связано с тем фактом, что определенные кишечные бактерии могут вырабатывать серотонин, химический мессенджер, способствующий сну.

"Кефир является не только естественным источником триптофана, предшественника серотонина и мелатонина, но также богат пробиотиками, которые поддерживают разнообразие полезных бактерий в кишечнике и помогают регулировать реакцию цитокинов и выработку серотонина", — говорит диетолог Кэролайн Марголис, RDN.

Золотое молоко

Чтобы получить еще больше пользы от стакана теплого молока на ночь, попробуйте добавить немного куркумы, имбиря и меда, чтобы насладиться успокаивающим эффектом золотого молока. Благодаря полезным свойствам триптофана, магния и калия из молока вы также получаете успокаивающие пищеварительные свойства имбиря и куркумина для борьбы с воспалениями.

Исследование на животных, проведенное в июле 2021 года в журнале Molecular Nutrition and Food Research, показало, что экстракт куркумы увеличивает сон с медленным движением глаз (медленно-быстрый сон) у мышей аналогично препарату, используемому для лечения бессонницы. Это открытие может привести к дальнейшим исследованиям прямого влияния куркумы на сон у людей, которое еще предстоит определить.

Напомним, в какое время лучше всего ложиться спать, чтобы сохранить молодость и здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что существует ряд продуктов, которые могут помешать вам уснуть и полноценно восстановиться.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.