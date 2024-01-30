В какое время лучше всего ложиться спать, чтобы сохранить молодость и здоровье

Сон — важный элемент здорового образа жизни, возможно, даже важнее, чем питание или физическая активность. Эксперты по сну объясняют, в какое время лучше всего ложиться спать, чтобы максимально восстановить организм и отдохнуть.

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Любимый сериал, бесконечная лента в соцсетях или посиделки с друзьями могут заставить вас лечь спать далеко за полночь. Если это исключительное событие и такое происходит не чаще нескольких раз в месяц, беспокоиться не о чем. Но если это войдет в привычку, то важно понимать, что нерегулярный цикл сна может иметь серьезные последствия для вашего самочувствия. Так когда же идеальное время для того, чтобы отправиться в объятия к Морфею? Эксперт дал ответы на все волнующие вас вопросы. Об этом пишет Vogue Italia.

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Когда нужно ложиться спать?

Фото: Freepik

Когда дело доходит до определения наилучшего времени для сна, увы, одинакового для всех ответа не существует. По словам доктора Пуджана Париха, идеальное время для сна зависит от циркадного ритма, то есть внутренних часов организма, которые регулируют цикл сна и бодрствования. "С научной точки зрения, было замечено, что в целом лучшее время для сна — между 22:00 и полуночью", — объясняет Парих. Однако все зависит от того, во сколько вам придется проснуться на следующее утро. По сути, важно, чтобы у вас было минимальное количество часов сна, предписанное для вашей возрастной группы. Для большинства взрослых это 7-8 часов непрерывного сна. К примеру, если пробуждение запланировано на 7 утра, то желательно ложиться спать между 23:00 и полуночью.

Что будет, если ложиться спать слишком поздно

Слишком позднее засыпание и нерегулярные циклы сна могут способствовать увеличению риска инфаркта миокарда. "Если не лечь спать в нужное время после ужина, может увеличиться тяга к еде из-за увеличения выработки грелина, гормона голода, который стимулирует аппетит", — предупреждает доктор Парих. "В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению веса, а в долгосрочной – к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям".

Продукты для хорошего ночного сна

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Если у вас проблемы с засыпанием, то вам полезно будет немного перекусить перед сном. Очевидно, речь идет не о кусочке шоколадного торта, так как сладости могут вызвать резкое повышение уровня сахара в крови. Под перекусом имеется в виду, например, стакан горячего молока — напитка, который является не просто "бабушкиным лекарством", а на самом деле имеет научно доказанную пользу. На самом деле это мощный источник триптофана, аминокислоты, присутствующей во многих белках животного и растительного происхождения, которая запускает выработку серотонина и мелатонина, посылая мозгу сигнал о подготовке ко сну.

Что делать, если вы не можете заснуть

Бывает, что, даже после насыщенного событиями сложного дня, сна ни в одном глазу. На самом деле нет ничего странного, если вы бодрствуете в постели 15-20 минут, прежде чем заснуть. Однако, если по прошествии 30 минут вы все еще ворочаетесь, значит, пора принять некоторые меры:

встаньте с постели, сделайте растяжку или поприседайте;

почитайте какую-нибудь книгу, главное, не сильно увлекательную, чтобы совсем не спугнуть сон;

примите горячую ванну: она может снизить температуру вашего тела и вызвать сонливость.

Правила качественного отдыха

Для обеспечения гигиены сна и спокойного отдыха доктор Парих рекомендует соблюдать несколько простых правил:

Избегайте воздействия синего света, излучаемого смартфонами, телевизорами и ноутбуками, по крайней мере, за два часа до сна.

Исключите алкоголь и напитки, содержащие кофеин, после 18:00, так как они являются стимуляторами, которые не дают мозгу уснуть.

Ешьте за 3-4 часа до сна, поскольку некоторые продукты довольно долго перевариваются.

Старайтесь всегда ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные, ведь так вы избежите нарушения ритма сна и бодрствования.

Занимайтесь физическими нагрузками в течение дня: занятия утомляют организм и облегчают засыпание.

Напомним, 8 напитков, которые помогут быстро уснуть и лучше выспаться

Ранее Фокус писал о том, что есть несколько перекусов, которые можно съесть перед сном, не нарушая диету.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.