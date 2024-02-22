Звезда фильма "Один дома" получил условный срок за домашнее насилие
Девин Рэтрей, сыгравший Базза в известной комедии, признал себя виновным в Оклахоме по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Актер пытался задушить свою девушку из-за автографов.
Звезда "Один дома" Девин Рэтрей признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. В результате 47-летний актер, сыгравший старшего брата Кевина Маккалистера, в "Один дома", избежал тюремного заключения, разрешив свое многолетнее дело в Оклахоме. Об этом пишет Daily Mail.
Актер был приговорен к трем годам условно, ему было приказано пройти программу вмешательства в отношении насильников и пройти обследование на употребление наркотиков и алкоголя.
Кроме того, он должен покрыть судебные расходы и поддерживать нулевой контакт с жертвой, своей бывшей девушкой.
Рэтрей появился в суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом.
Это произошло после того, как в прошлом месяце Девин был госпитализирован и находился в критическом состоянии. С тех пор его выписали и, как сообщается, он вернулся домой и отдыхал по предписанию врача.
В декабре 2021 года он был арестован по обвинению в домашнем насилии после того, как якобы чуть не задушил свою девушку в номере отеля в Оклахоме.
Сообщается, что он рассердился на свою партнершу, когда они выпивали в баре, после того, как она не взяла с двух фанаток плату за его автограф.
После того, как они вернулись в свой номер в отеле Hyatt Place Oklahoma City, Рэтрей толкнул ее на кровать, а затем пытался ее задушить, зажимая ей рот и сдавливая горло.
"Жертве было трудно дышать, когда ее душили, и когда рука обвиняемого закрывала ей рот", — говорится в письменных показаниях.
Жертва рассказала, что Девин во время этого заявил: "Вот как ты умрешь".
Девушка укусила его за руку и пыталась позвать на помощь, и тогда актер начал ее избивать. Ей удалось вырваться, выбежать из номера и позвать на помощь. Но Рэтрей еще раз ударил ее, когда она вернулась за своими вещами.
По данным полиции, у жертвы были множественные травмы, в том числе синяки под левым глазом, следы под правым глазом, следы над левой стороной губы, синяк на груди и травма руки. Пара рассталась.
В то время источник в полиции сообщил, что Рэтрей "сдался, был задержан и заключен под стражу".
Он был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 25 000 долларов и отрицания обвинений.
В прошлом году появились новости, что власти Нью-Йорка также расследуют дело, связанно с Рэтреем. В 2017 году некая Лиза Смит обвинила звезду в изнасиловании.
Напомним, ранее журналисты подсчитали, насколько богата семья Кевина Маккалистера из фильма "Один дома".