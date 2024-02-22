Лев, пчелы и Самсон: старейший в мире неизменный бренд меняет логотип впервые за более чем 140 лет

На банке "Золотого сиропа Лайла" много лет красовался любопытный логотип с отсылкой к Библии: туша льва в окружении пчел. Теперь его изменят.

Старейший в мире неизменный бренд меняет логотип впервые за более чем 140 лет. Компания Tate & Lyle более 140 лет производила сахарный сироп и выпускала его в банках, украшенных интеерсным логотипом с отсылкой к библейскому сюжету. Теперь Компания меняет свой культовый логотип на менее мрачный. Об этом пишет CNN.

Уже более 140 лет на банке "Золотого сиропа Лайла" — основного продукта в кладовой любой британской пекарни — красуется довольно любопытный логотип: туша льва в окружении пчел. Но теперь, впервые с 1880-х годов, продукт, признанный Книгой рекордов Гиннеса как имеющий старейший в мире бренд и упаковку, претерпевает серьезную модернизацию.

Старый и новый логотип Фото: Tate & Lyle

Старший вице-президент Tate & Lyle Джеральд Мейсон заявил, что новый визуальный стиль был разработан, чтобы "освежить наследие бренда и привлечь аудиторию 21 века".

Золотой сироп, также известный как легкая патока, представляет собой сладкий сироп янтарного цвета, приготовленный из рафинированного сахара, который впервые был произведен компанией Abram Lyle & Sons в 1881 году. Основатель компании, шотландский бизнесмен Абрам Лайл, выбрал логотип, вдохновленный историей о Самсоне, который в Ветхом Завете убивает льва голыми руками, но позже обнаруживает, что в туше животного укрылись медоносные пчелы.

В библейской притче, входящей в Книгу Судей, Самсон ест мед изнутри льва, дает немного своим родителям, а затем загадывает 30 гостям на свадьбе загадку, намекающую на эту встречу: "из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое".

Альтернативная формулировка загадки: "Из сильного возникла сладость" присутствует на логотипе Lyle с момента его создания.

Старая реклама сиропа Фото: Tate & Lyle

Между тем, новый логотип придает животному более абстрактный и несколько более оживленный вид. Осталась всего одна пчела, расположенная чуть выше головы льва.

Признавая неизменность торговой марки продукта в 2006 году, Книга рекордов Гиннеса отметила, что единственными изменениями, внесенными с 1885 года, были "небольшие технические изменения во время войны из-за нехватки материалов". В 2008 году, чтобы отметить 125-летие продукта, тогдашний владелец Tate & Lyle объявил, что меняет цвет банки на золотой, хотя логотип остался неизменным.

Компания Tate & Lyle была основана в 1920-х годах, когда фирма Лайла объединилась с конкурирующим сахарным заводом Генри Тейт и сыновья. Компания, которая в настоящее время является крупным мировым поставщиком продуктов питания и напитков, в 2010 году продала свой бизнес по переработке сахара (включая Lyle's Golden Syrup) американской фирме American Sugar Refining или ASR Group.

Старый логотип продукта по-прежнему будет использоваться на классической золотой банке сиропа Lyle, хотя бутылки и десертные начинки теперь будут носить новый бренд.

В своем заявлении бренд-директор Lyle's Golden Syrup Джеймс Уайтли заявил, что "потребители должны видеть, что бренды идут в ногу со временем и удовлетворяют их текущие потребности".

Дизайнер Лаура Эванс описала новый логотип как "современный и умный". Она добавила: "Это избавляет от суеты и сразу переходит к делу, сохраняя при этом основную суть и магию. Это говорит больше о текстуре и ощущениях продукта, чем выгравированный лев в окружении пчел".

Однако другие, в том числе несколько христианских комментаторов, были менее лестны. "Вот что происходит, когда в дело вмешиваются бренд-менеджеры: возьмите историю, пережившую 2000 лет, и "освежите" ее (т. е. откажитесь от нее)", — написал автор Колин Фриман на X.

Напомним, ранее ученые попытались выяснить, откуда в Палестине появились загадочные филистимляне, основываясь на библейских текстах.