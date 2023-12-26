Потерянный фрагмент перевода Библии возрастом 1750 лет найден в библиотеке Ватикана (фото)

Утраченный текст обнаружили с помощью ультрафиолетовой фотографии.

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Ученые из Австрийской академии наук обнаружили новую главу Библии, которая была спрятана внутри перевода Евангелия от Матфея возрастом 1750 лет. Ученые во время изучения манускриптов в библиотеке Ватикана обнаружили скрытый текст с помощью ультрафиолетовой фотографии, пишет IFLScience.

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Ученые обнаружили скрытый текст в рамках научного проекта, целью которого является восстановление стертых или переписанных текстов писцами в IV-XII веках нашей эры.

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Такие рукописи, получившие название палимпсест, это тексты, созданные на материале, который уже был в употреблении. Такие тексты смывали или стирали, а затем писали новые. Такая традиция была связана с нехваткой материалов для создания рукописей. Но даже через много сотен лет такой утраченный текст можно обнаружить с помощью ультрафиолетового света.

С помощью этой технологии ученым удалось восстановить 74 рукописи, но один текст был особенно ценным. Это была старшая на 100 лет, чем самые старые переводы Библии на греческий язык, включая Синайский кодекс, рукопись.

Ученые обнаружили скрытый текст в рамках научного проекта, целью которого является восстановление стертых или переписанных текстов писцами в IV-XII веках нашей эры Фото: IFLS

По словам ученых, традиция сирийского христианства знает несколько переводов Ветхого и Нового Заветов и до недавнего времени было известно только о двух рукописях, которые содержали древнесирийский перевод Евангелий.

Данный перевод Библии был впервые написан в III веке нашей эры, а затем его скопировали в VI веке нашей эры. Этот перевод предлагает немного больше деталей, чем перевод на греческий язык 12-й главы Евангелия от Матфея.

Первый стих перевода этой главы на греческий язык гласит: "В то время Иисус шел по засеянным полям в субботу, и ученики его проголодались и начали срывать колосья и есть". А согласно новому тексту перевода, обнаруженному учеными, стих заканчивается фразой "начали срывать колосья, тереть их в руках и есть их".

Ученые считают, что это очень важное открытие, которое было сделано благодаря глубоким знаниям о древних сирийских текстах и особенностях древней письменности.

Это открытие доказывает, насколько продуктивным и важным может быть взаимодействие современных цифровых технологий и фундаментальных исследований при работе со средневековыми рукописями, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, на доисторических отпечатках рук людей не хватает пальцев и ученые разгадали жуткую головоломку. Исследователи говорят, что такие необычные отпечатки встречаются в пещерах почти на всех континентах.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, с кем похоронили зятя Ярослава Мудрого. Считается, что напротив захоронения последнего короля викингов, Свена Эстридсена, покоится его мать. Однако новое исследование свидетельствует совсем о другом человеке.