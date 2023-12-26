На доисторических отпечатках рук людей не хватает пальцев: ученые разгадали жуткую головоломку

Исследователи говорят, что такие необычные отпечатки встречаются в пещерах почти на всех континентах.

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Палеолитического наскальное искусство показало, что мужчинам и женщинам намеренно ампутировали пальцы рук во время религиозных ритуалов в доисторические времена, пишет The Guardian.

В новой работе исследователи проанализировали наскальные рисунки возрастом 25 тыс. лет в Испании и Франции, на которых имеются отпечатки человеческих рук. Из этих отпечатков на более 200 отсутствует хотя бы один палец. В некоторых случаях на пальцах рук отсутствует только первая фаланга, на других сразу несколько пальцев.

В прошлом такое отсутствие пальцев приписывалось или же "творческому видению" древних людей, либо реальным медицинским проблемам, таким как обморожение.

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Но теперь команда ученых под руководством археолога Марка Колларда из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере полагает, что правда может оказаться намного страшнее.

"У нас есть убедительные доказательства того, что эти люди могли намеренно отрезать себе пальцы во время ритуалов, чтобы получить помощь от сверхъестественных сил", — говорит Коллард.

Более того, этот ритуал не являлся уникальным для какого-то определенного места или времени.

Древние люди могли намеренно отрезать себе пальцы во время ритуалов. Фото: Henri Cosquer/Gamma-Rapho

"Многие общества поощряли отрезание пальцев и делали это на протяжении всей истории", — добавляет ученый.

В пример приводится народ дани, который до сих пор живет в высокогорьях Новой Гвинеи.

"Женщинам этого народа отрезают один или несколько пальцев после смерти близких, особенно детей. Мы полагаем, что европейцы делали то же самое во времена палеолита, хотя системы их верований могли отличаться.

Коллард и его команда опубликовали первую свою работу по ампутации пальцев несколько лет назад, но тогда диссертация подверглась критике. Другие ученые утверждали, что такая преднамеренная ампутация была бы катастрофой, так как древние люди с ограниченной функциональностью рук не смогли бы справиться с суровыми условиями жизни тысячелетия назад.

Но теперь Коллард собрал больше данных, подтверждающих тезис о преднамеренной ампутации пальцев. В новом документе говорится, что последнее исследование предоставляет еще больше доказательств того, что ампутация пальцев для задабривания божеств объясняет отпечатки рук в пещерах во Франции и Испании.

Также исследователи подчеркивают, что такие ритуалы не ограничиваются Европой. В четырех местах в Африке, трех в Австралии, девяти в Северной Америке, пяти в Южной Азии и одном в Юго-Восточной Азии имеются отпечатки рук древних людей с недостающими пальцами.

"Такая форма членовредительства практиковалась группами на всех обитаемых континентах. Более того, такие ритуалы проводятся и сегодня такими народами, как дани", — подытожили исследователи.

Напомним, ученые нашли 8000-летние наскальные рисунки, которые изображают необычные сцены. Наскальные рисунки обнаружены в пещерах Балталин и Инкая.