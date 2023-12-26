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Технології та наука

На доісторичних відбитках рук людей не вистачає пальців: учені розгадали моторошну головоломку

наскельні малюнки, ампутація
Фото: Henri Cosquer/Gamma-Rapho

Дослідники кажуть, що такі незвичайні відбитки трапляються в печерах майже на всіх континентах.

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Палеолітичне наскельне мистецтво показало, що чоловікам і жінкам навмисно ампутували пальці рук під час релігійних ритуалів у доісторичні часи, пише The Guardian.

У новій роботі дослідники проаналізували наскельні малюнки віком 25 тис. років в Іспанії та Франції, на яких є відбитки людських рук. Із цих відбитків на понад 200 відсутній хоча б один палець. У деяких випадках на пальцях рук відсутня тільки перша фаланга, на інших — одразу кілька пальців.

У минулому таку відсутність пальців приписували або ж "творчому баченню" стародавніх людей, або реальним медичним проблемам, таким як обмороження.

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Але тепер команда вчених під керівництвом археолога Марка Колларда з Університету Саймона Фрейзера у Ванкувері вважає, що правда може виявитися набагато страшнішою.

"У нас є переконливі докази того, що ці люди могли навмисно відрізати собі пальці під час ритуалів, щоб отримати допомогу від надприродних сил", — каже Коллард.

Ба більше, цей ритуал не був унікальним для якогось певного місця або часу.

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Стародавні люди могли навмисно відрізати собі пальці під час ритуалів
Фото: Henri Cosquer/Gamma-Rapho

"Багато суспільств заохочували відрізання пальців і робили це протягом усієї історії", — додає вчений.

Як приклад наводиться народ дані, який досі живе у високогір'ях Нової Гвінеї.

"Жінкам цього народу відрізають один або кілька пальців після смерті близьких, особливо дітей. Ми вважаємо, що європейці робили те ж саме за часів палеоліту, хоча системи їхніх вірувань могли відрізнятися".

Коллард і його команда опублікували першу свою роботу щодо ампутації пальців кілька років тому, але тоді дисертація зазнала критики. Інші вчені стверджували, що така навмисна ампутація була б катастрофою, оскільки стародавні люди з обмеженою функціональністю рук не змогли б упоратися із суворими умовами життя тисячоліття тому.

Але тепер Коллард зібрав більше даних, що підтверджують тезу про навмисну ампутацію пальців. У новому документі йдеться, що останнє дослідження надає ще більше доказів того, що ампутація пальців для задобрювання божеств пояснює відбитки рук у печерах у Франції та Іспанії.

Також дослідники підкреслюють, що такі ритуали не обмежуються Європою. У чотирьох місцях в Африці, трьох в Австралії, дев'яти в Північній Америці, п'яти в Південній Азії та одному в Південно-Східній Азії є відбитки рук стародавніх людей із пальцями, яких бракує.

"Така форма членоушкодження практикувалася групами на всіх населених континентах. Ба більше, такі ритуали проводяться й сьогодні такими народами, як дані", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, вчені знайшли 8000-річні наскельні малюнки, які зображують незвичайні сцени. Наскальні малюнки виявлено в печерах Балталін та Інкая.