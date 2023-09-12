Мить життя і смерті. 8000-річні наскельні малюнки зображують незвичайні сцени (фото)

Наскельні малюнки виявлені в печерах Балталін та Інкая. Ці знахідки дають цінну інформацію про спосіб життя мешканців регіону в епоху неоліту.

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Під час досліджень, проведених у 2015 році, зроблено важливе археологічне відкриття. Доцент Дерія Ялчиклі з Університету Чанаккале виявив колекцію наскельних малюнків, вік яких оцінюється приблизно в 8 000 років, в межах печери Інкая. Одночасно відкрито ще одну печеру, розташовану приблизно за 5 кілометрів від Інкаї. Це подвійне відкриття стало важливою археологічною віхою в історії Анатолії, пише Аrkeonews.

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Особливий інтерес серед цих стародавніх зображень викликає ілюстрація в печері Інкая, де зображені різні стадії вагітності та пологів. Цей чудовий витвір мистецтва є свідченням глибокого розуміння доісторичними мешканцями процесу пологів.

Під час детальнішого вивчення стало очевидним, що печери Балталін та Інкая мали різне призначення. У той час як в одній печері були розписи зі сценами полювання, інша ж прикрашена фігурами духовного значення. Обидва набори малюнків належать до періоду пізнього неоліту.

Деталь південно-західного розпису Фото: Courtesy of Associate Professor Dr. Derya Yalçıklı

Дослідники зазначили, що соціальні та релігійні системи в Західній Анатолії в період неоліту та енеоліту є важливим питанням анатолійської археології, і вивчення настінних розписів в печерах Балталін та Інкая може дати деякі важливі відповіді.

Попри серйозні пошкодження підлоги й північної стіни печери Інкая, спричинені попередніми мисливцями за скарбами, які використовували динаміт, печера все ще дає життєво важливу інформацію про епоху неоліту.

Західна частина розпису, яка добре збереглася і розташована недалеко від входу до печери Фото: Courtesy of Associate Professor Dr. Derya Yalçıklı

Печера Інкая, розташована за 2,5 кілометри на північний захід від району Деліце, має карстові характеристики. Її галерея простягається на глибину 4,5 метра, шириною 8 метрів і висотою 4,4 метра. Вхід до печери прикрашають дві фрески, одна з яких розташована на північній стороні, а інша — на південно-східному зовнішньому краю.

Розпис із лівого боку (південний захід) від входу має розміри 1,43×0,87 метра і зображує чотирьох людей, які займаються танцем в межах основної частини картини, що супроводжується зображенням плоду, який розвивається в утробі матері.

У правій частині картини зображено людину, прикрашену хутром, яка стоїть поруч із двома жінками та двома чоловіками. Навпроти цієї фігури зображена людина зі змією на задньому плані. Експерти інтерпретують змію як символ смерті, позначаючи цю фігуру як "момент смерті".

Вважається, що людина в хутрі та з простягнутою вперед рукою зображує шамана, який проводить душі померлих до потойбічного світу в момент смерті. Крім того, зображено обезголовлену людину, яку приносять на поталу стерв'ятникам.

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Тематична суть розписів печери Інкая обертається навколо життя і смерті. Малюнки, що ілюструють життя, присвячені розвитку плоду в утробі вагітної жінки, процесу пологів та святкуванню приходу нової людини в громаду. Роль шамана під час цієї зміни подорожі постійно наголошується.

Твори мистецтва періоду неоліту, включаючи наскельні малюнки, рельєфи та статуетки, знайдені в Анатолії, яскраво зображують сцени, пов'язані з сексуальністю, вагітністю та пологами, з різних поглядів.

Геніальне використання "рентгенівської" техніки, яка дозволяє променям проходити крізь картину і створювати негативне зображення темних ділянок на плівці, під час створення розписів печери Інкая в епоху неоліту є значним внеском в історію анатолійського мистецтва і скульптури.

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