Загублений фрагмент перекладу Біблії віком 1750 років знайдено в бібліотеці Ватикану (фото)

Втрачений текст виявили за допомогою ультрафіолетової фотографії.

Related video

Науковці з Австрійської академії наук виявили нову главу Біблії, яка була захована всередині перекладу Євангелія від Матвія віком 1750 років. Вчені під час вивчення манускриптів у бібліотеці Ватикану виявили прихований текст за допомогою ультрафіолетової фотографії, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені виявили прихований текст у рамках наукового проєкту, метою якого є відновлення стертих або переписаних текстів переписувачами в IV-XII століттях нашої ери.

Важливо

Різдвяний вертеп у Сахарі: вчені знайшли біблійну сцену, що сталася на 3000 років пізніше (фото)

Такі рукописи, що отримали назву палімпсест, це тексти, створені на матеріалі, що вже був у вжитку. Такі тексти змивали або стирали, а потім писали нові. Така традиція була пов'язана з нестачею матеріалів для створення рукописів. Але навіть через багато сотень років такий втрачений текст можна виявити за допомогою ультрафіолетового світла.

За допомогою цієї технології вченим вдалося відновити 74 рукописи, але один текст був особливо цінним. Це був старший на 100 років за найстаріші переклади Біблії грецькою мовою, включно із Синайським кодексом, рукопис.

Науковці виявили прихований текст у рамках наукового проєкту, метою якого є відновлення стертих або переписаних текстів переписувачами в IV-XII століттях нашої ери Фото: IFLS

За словами вчених, традиція сирійського християнства знає кілька перекладів Старого і Нового Завітів і донедавна було відомо лише про два рукописи, які містили давньосирійський переклад Євангелій.

Цей переклад Біблії було вперше написано в III столітті нашої ери, а потім його скопіювали в VI столітті нашої ери. Цей переклад пропонує трохи більше деталей, ніж переклад грецькою мовою 12-го розділу Євангелія від Матвія.

Перший вірш перекладу цього розділу грецькою мовою говорить: "У той час Ісус ішов по засіяних полях у суботу, і учні його зголодніли, і почали зривати колосся і їсти". А згідно з новим текстом перекладу, виявленим ученими, вірш закінчується фразою "почали зривати колосся, терти його в руках і їсти його".

Вчені вважають, що це дуже важливе відкриття, яке було зроблено завдяки глибоким знанням про стародавні сирійські тексти та особливості стародавньої писемності.

Це відкриття доводить, наскільки продуктивною і важливою може бути взаємодія сучасних цифрових технологій і фундаментальних досліджень під час роботи із середньовічними рукописами, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, на доісторичних відбитках рук людей не вистачає пальців і вчені розгадали страшну головоломку. Дослідники кажуть, що такі незвичайні відбитки зустрічаються в печерах майже на всіх континентах.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, з ким поховали зятя Ярослава Мудрого. Вважається, що навпроти поховання останнього короля вікінгів, Свена Естрідсена, покоїться його мати. Однак нове дослідження свідчить зовсім про іншу людину.