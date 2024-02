Селена Гомес рассказала об отношениях с продюсером Бенни Бланко (фото)

Пара заявила о своих отношениях в декабре 2023 года. День Святого Валентина они отпраздновали в Париже.

Селена Гомес, 31-летняя американская певица и актриса сериала "Единственные убийства в здании", 22 февраля на Apple Music 1 и поговорила с ведущим Зейном Лоу о своем новом сингле "Love On". Знаменитость также рассказала о своих отношениях с 35-летним Бенни Бланко, сообщает Рeople.

"Не вдаваясь в подробности, я думаю, что очень важно встретить кого-то, кто тебя уважает. И я думаю, что очень приятно также положиться на кого-то, кто понимает мир, в котором я живу. Но я должна сказать, что в целом это самые безопасные отношения. Я чувствую, что это действительно прекрасно и потрясающе", — поделилась Селена.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

Гомес и Бланко подтвердили свои отношения в декабре 2023 года, хотя знакомы давно. В 2019 году они совместно работали над песней "I Can't Get Enough", в которой также участвуют Тэйни и Джей Бэлвин.

Говоря с Лоу о том, как она выбирает, с кем работать, Гомес призналась, что она "не чувствует себя в полной безопасности во многих проектах".

"Но я считаю, что работать с новыми людьми, на самом деле очень интересно. Ты узнаешь, через что им приходится пройти в жизни", — сказала она.

"И это похоже на работу с замечательными авторами песен, которые знают друзей друзей и тому подобное. Но я думаю, что также важно оставаться со своей основной группой, потому что именно они лучше всех могут взломать мой код. Именно они действительно могут помочь мне объяснить то, что я хочу сказать", — отметила Селена Гомес.

Селена Гомес Фото: Instagram @whowhatwear

