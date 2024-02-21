Селена Гомес продемонстрировала шикарный образ в Париже (фото)

Селена Гомес в столице моды "выгуляла" маленькое черное платье. На одном из снимков звезда позирует на фоне Эйфелевой башни.

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Американская актриса, певица и модель Селена Гомес поделилась с поклонниками новыми фотографиями, сделанными во время ее поездки в Париж. Певица приехала в город любви только на 40 часов, но успела "сделать" много контента, сообщает Рagesix.

Селена Гомес продемонстрировала винтажный образ, одев в пышное черное платье и элегантный головной платок. 31-летняя звезда сериала "Только убийства в здании" выглядела гламурно в платье от Dior за 4600 долларов с поясом на талии, когда она выходила из отеля.

По этому случаю она накрасила губы ярко красной помадой. Гомес дополнила свой наряд черными туфлями Versace с бантом (895 долларов) и сверкающими драгоценными украшениями от бренда "Messika", включая кольцо с бриллиантом за 3430 долларов, кольцо Move Uno с двойными бриллиантами за 7910 долларов и кольцо My Twin Toi & Moi (3740 долларов).

На другом снимке Гомес позирует на фоне Эйфелевой башни, на следующих — ест хрустящий круассан и лежит на полу, демонстрируя total black look.

Но особенно привлекла внимание фолловеров фотография Селены в ванне, наполненной пеной. Не ясно, сделал ли этот снимок ее новый бойфренд Бенни Бланко или кто-то другой.

Самой Селене в последнее время часто достается от фанатов: помимо того, что критикуют ее возлюбленного, многие обращают внимание на ее фигуру и внешность, что, по словам знаменитости, часто приводит к тому, что у нее падает самооценка. Селена спасается работой. На днях она анонсировала новый сингл Love On, релиз которого состоится 22 февраля. "40 часов. Париж. LOVE ON 22 февраля", — написала она, дразня свой новый сингл. Сама Селена описывает его как "чистый поп-трек с запоминающимся темпом".

Напомним, 9 февраля сообщалось, что Селена Гомес показала нежный маникюр на День влюбленных. Покрытие подойдет практически к любому образу и станет отличным вариантом для встречи весны 2024. Артистка сделала ставку на классику.