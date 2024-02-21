Селена Гомес продемонструвала шикарний образ у Парижі (фото)

Селена Гомес у столиці моди "вигуляла" маленьку чорну сукню. На одному зі знімків зірка позує на тлі Ейфелевої вежі.

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Американська акторка, співачка і модель Селена Гомес поділилася з прихильниками новими фотографіями, зробленими під час її поїздки до Парижа. Співачка приїхала в місто кохання тільки на 40 годин, але встигла "зробити" багато контенту, повідомляє Рagesix.

Селена Гомес продемонструвала вінтажний образ, одягнувши пишну чорну сукню та елегантну головну хустку. 31-річна зірка серіалу "Тільки вбивства в будівлі" мала гламурний вигляд у сукні від Dior за 4600 доларів з поясом на талії, коли вона виходила з готелю.

З цієї нагоди вона нафарбувала губи яскраво червоною помадою. Гомес доповнила своє вбрання чорними туфлями Versace з бантом (895 доларів) і блискучими дорогоцінними прикрасами від бренду "Messika", включно з каблучкою з діамантом за 3430 доларів, каблучкою Move Uno з подвійними діамантами за 7910 доларів і каблучкою My Twin Toi & Moi (3740 доларів).

На іншому знімку Гомес позує на тлі Ейфелевої вежі, на наступних — їсть хрусткий круасан і лежить на підлозі, демонструючи total black look.

Але особливо привернула увагу фоловерів фотографія Селени у ванні, наповненій піною. Не зрозуміло, чи зробив цей знімок її новий бойфренд Бенні Бланко, чи хтось інший.

Самій Селені останнім часом часто дістається від фанатів: крім того, що критикують її коханого, багато хто звертає увагу на її фігуру і зовнішність, що, за словами знаменитості, часто призводить до того, що у неї падає самооцінка. Селена рятується роботою. Днями вона анонсувала новий сингл Love On, реліз якого відбудеться 22 лютого. "40 годин. Париж. LOVE ON 22 лютого", — написала вона, дражнивши свій новий сингл. Сама Селена описує його як "чистий поп-трек з незабутнім темпом".

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що Селена Гомес показала ніжний манікюр на День закоханих. Покриття підійде практично до будь-якого образу і стане чудовим варіантом для зустрічі весни 2024. Артистка зробила ставку на класику.