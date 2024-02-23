Алексей Залевский признался, что на самом деле думает о Владимире Зеленском (видео)

Алексей Залевский не скрывает, что гордится Владимиром Зеленским и благодарен ему за работу, которой он занимается. Дизайнер также рассказал о знакомстве с президентом.

49-летний стилист и режиссер Алексей Залевский признался, что думает о нынешнем Президенте Украины, а в прошлом актере и комике, Владимире Зеленском. Откровенными мыслями о нынешнем политике режиссер поделился в интервью проекту "НАОДИНЦІ".

Залевский рассказал, что лично знаком с Владимиром Зеленским и они встречались на съемочной площадке, однако было это всего несколько раз.

"Мы общались, когда мы должны были делать первый фильм о мушкетерах. С того времени, я пару раз, вживую встречал и все. И больше мы никак не пересекались", — сказал режиссер.

Залевский также признался, что сейчас Владимир Зеленский, как личность в украинской политике вызывает у него уважение. По мнению режиссера, Украине повезло, что в начале полномасштабной войны в Украине у руля государства был именно Зеленский, поскольку, если бы на его месте был кто-то из старых политиков, то Украины как государства, вероятнее всего, уже бы не было.

45:13 О Зеленском как президенте

Читайте также: Новое фото Валерия Залужного и его жены — чем экс-главнокомандующий ВСУ занимается после отставки

"С точки зрения меня, как гражданина Украины, я снимаю перед ним шляпу. Я считаю, что если бы не Зеленский, многие бы события пошли бы не так. И его фраза, что ему нужно не такси, а оружие, перевернуло эту войну. Чтобы о нем не говорили, сколько бы на него не набирали, но этот поступок я считаю, чтобы был ключевым в решении первой недели войны, той неразберихи. Его упрекают, что он не предупредил, что будет война, еще что-то там. Коротко, на него много там всего льется. Но я считаю, что за один этот поступок он уже достоин уважения. Я не представляю, какой у него ад. Вы даже не можете представить, какой у него ад социальный, эмоциональный, какую ответственность он несет, какие последствия. Это очень сложная работа. Я думаю, если бы не Зеленский, никакой бы старый политик не выдержал бы это. Я думаю уже бы давно подняли бы лапки, сдались бы и не было бы никакой Украины. Только лишь за одно это я снимаю перед ним шляпу", — сказал режиссер.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал слухи о конфликте с Залужным . Кроме этого, у Зеленского прокомментировали слухи о просьбе Путина заморозить войну.