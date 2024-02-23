Участнице Евровидения от Израиля посоветовали изменить текст песни, посвященной резне 7 октября

Песня от участницы Эден Голан под названием "Октябрьский дождь" была названа слишком политизированной. Евровидение может дисквалифицировать участников, которые, как считается, нарушили его строгие правила беспристрастности.

Организаторы "Евровидения" посоветовали Израилю изменить текст песни, представленной в этом году на конкурс, иначе участница рискуют быть дисквалифицирована. Высокопоставленный член Европейского вещательного союза (EBU) якобы сообщил израильскому чиновнику, что участие страны с песней "Октябрьский дождь" было чрезмерно политическим и нарушало правила беспристрастности. В этом году конкурс пройдет в Швеции. Его ведущей станет известная актриса Малин Акерман. Об этом пишет Walla!

Пока песня не была представлена официально, но в соцсети появился ее текст.

В балладе есть строки: "не осталось воздуха, которым можно дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них", а также намек на людей, оказавшихся в убежищах во время атак ХАМАСа.

Также в песне есть слова "Часы, часы и цветы. Жизнь — не игра для трусов". Цветы – это военный код для обозначения погибших на войне в Израиле.

Израильско-британский иллюзионист Ури Геллер сказал: "Ради всего святого, победившая в 2022 году песня Украины была посвящена стойкости украинского народа, так в чем же проблема? Это явно другое правило, потому что это Израиль", напомнив про победу группы Kalush Orchestra с песней "Стефания".

Спорная цензура, о которой сообщил израильский новостной сайт Walla!, возникла после того, как рэп-песня, призывающая к убийству британской певицы Дуа Липы и американской модели Беллы Хадид, возглавила израильские чарты. Провоенную песню раскритиковали за то, что она сообщила пропалестинским знаменитостям, что они заслуживают "возмездия".

Будучи неполитическим мероприятием, Евровидение может дисквалифицировать участников, которые, как считается, нарушили его строгие правила беспристрастности. Все представленные песни проверяются ЕВС перед соревнованием на предмет соответствия правилам.

Однако высокопоставленные израильские чиновники и общественные деятели заявили, что любая попытка наказать балладу будет "скандальной". Министр культуры Израиля Мики Зохар в социальных сетях пожаловался на сообщения об усилении проверки материалов Израиля.

"Песня Израиля, которую исполнит Эден Голан, — это трогательная песня, которая выражает чувства народа и страны в наши дни и не носит политического характера. Намерение ЕВС дисквалифицировать израильскую песню на Евровидении – скандально", — написал он.

Участница "Евровидения" от Израиля Эден Голан Фото: Walla!

Представитель EBU заявил, что они "тщательно изучают тексты песен", добавив: "Все вещательные компании должны до 11 марта официально подать свои заявки. Если песня признана неприемлемой, вещателям предоставляется возможность представить новую песню или новый текст". Финал состоится 11 мая.

Ранее сегодня представители израильской музыкальной индустрии сообщили в разговоре с Walla! , что вероятность того, что Израиль примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в Швеции в этом году, невелика.

Напомним, ранее Фокус писал о Эден Голан, участнице "Евровидения" от Израиля. Девушка 13 лет прожила с семьей в России и выпускала свою музыку на русском языке, однако воспоминания о Москве у нее остались негативные. Надо также отметить, что ее мать родом из Украины.