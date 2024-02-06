Ведущей "Евровидения-2024" станет популярная актриса Малин Акерман

Песенный конкурс в этом году пройдет в Мальме. Соведущей голливудской звезды станет популярная шведская телеведущая Петра Меде.

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Организаторы "Евровидения-2024" обнародовали, кто будет вести международный музыкальный конкурс, который состоится в шведском городе Мальме. Ведущими станут голливудская звезда шведского происхождения Малин Акерман и шведская телеведущая Петра Меде. Об этом сообщили на официальном сайте конкурсе.

Петра Меде — одна из самых любимых телеведущих и комиков Швеции, она вела множество программ, в том числе и собственное юмористическое шоу.

Ведущие "Евровидения-2024" Петра Меде и Малин Акерман

Она уже вела "Евровидение" в 2013 году и получила признание на международном уровне за свое выступление, а в 2016 году она вернулась в качестве ведущей вместе с Монсом Зельмерлевом. Вместе они исполнили веселый и запоминающийся интервальный номер Love, Love, Peace, Peace.

"Представьте себе, что у вас снова появится шанс провести Евровидение! Это такая невероятная честь. Я теперь с нетерпением жду возможности поработать с Малин. Мы не были знакомы раньше, но уже встречались пару раз, и я ее фанатка. Работать с ней будет сплошным удовольствием!", — призналась Петра.

А Малин, хоть и привыкла выступать на сцене, но "Евровидение" для нее станет новым опытом.

"Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в позитивном ключе. Мне всегда нравилось Евровидение, и стать частью этого фантастического шоу вместе с Петрой – это сбывшаяся мечта. Кроме того, Петра — одна из самых забавных женщин, которых я когда-либо встречала", — призналась актриса.

Малин Акерман родилась в Стокгольме. Ее мать — Пия работала учительницей аэробики и моделью, ее отец Магнус работал страховым брокером.

Когда Малин было два года, семья переехала в Торонто, Канада. После развода родителей отец Малин вернулся в Швецию, а мать с дочерью остались в Канаде.

В 17 лет Малин прошла отбор в модельное агентство Ford Models и несколько лет работала моделью. Затем, переехав в Калифорнию, начала карьеру актрисы.

Она часто приезжает к отцу в гости.

Евровидение-2024

Малин играла вместе с Томом Крузом, Дженнифер Энистон, Сандрой Баллок.

Малин снималась в таких фильмах, как "Рок на века", "Хранители", "Вторжение", а также появлялась в сериалах "Красавцы" и "Как я встретил вашу маму". А в Швеции она играла в мюзиклах.

Напомним, конкурс песни "Евровидение" пройдет в Мальме, Швеция, во вторник, 7 мая (первый полуфинал), в четверг, 9 мая (второй полуфинал) и в субботу, 11 мая (гранд-финал) 2024 года.

На конкурсе Украину будет представлять дуэт артисток alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Голосование за конкурсанток на Нацотборе сопровождалось скандалом, потому что в самый ответственный момент перестало работать приложение "Дія". И голосование перенесли на следующий день.