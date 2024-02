Певица Элли Голдинг рассталась с мужем и встречается с инструктором Шакиры

Ранее Элли приписывали роман с принцем Гарри. Автор хита Love Me Like You Do, ставшим саундтреком к фильму "50 оттенков серого", не подтверждала эти слухи.

37-летняя певица Элли Голдинг, исполнительница хита Love Me Like You Do, которую подозревали в романе с принцем Гарри, рассталась со своим мужем Каспаром Джоплингом. Сейчас Элли встречается с инструктором по серфингу, которого ранее видели с Шакирой. Об этом пишет Daily Mail.

Певица встречается с инструктором Армандо Пересом, который ранее обучал серфингу Шакиру и ее детей.

Армандо и Элли вместе отправились в отпуск на пляжи Коста-Рики.

Элли Голдинг и Армандо Перес

Еще в июне сообщалось, что Элли и ее 31-летний муж, арт-дилер Каспар, жили раздельно в течение как минимум шести месяцев, несмотря на попытки держаться вместе ради своего двухлетнего сына Артура.

В последний раз бывших видели вместе в октябре во время семейного отдыха, после того как музыкантка разорвала дружбу с коллегой Тори Заком Голдсмитом, чтобы "сосредоточиться на своем браке".

На этой неделе Элли, отправившись на пляж, показала, что ее брак распался, наслаждаясь серфингом с Армандо. Пара резвилась на пляже, целуясь и обнимаясь.

Армандо и его брат Геро являются лицензированными инструкторами и управляют домом для серфинга La Puente на пляже Плайя-Эрмоса, предлагая проживание и уроки.

Инсайдер рассказал: "Кажется, Элли и Армандо очень понравились друг другу. Элли выглядела очень счастливой".

Хит Элли - Love Me Like You Do

Напомним, Элли и Каспар поженились в августе 2019 года в Йоркском соборе. Свадьба была по-королевски роскошной. Среди гостей были Сиенна Миллер, Орландо Блум и Кэти Перри.

Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга

Над белым, в викторианском стиле платье невесты от Chloe мастера трудились 640 часов. Оно было украшено вышитыми жемчугом цветами. Фату невесты украшали инициалы ее и жениха. А в свадебном букете были розы – символ Йоркшира, откуда жених родом.

Принца Гарри на свадьбе не было, но королевскую семью представляли герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, а также ее дочери: принцессы Евгения и Беатрис.

Ранее Элли приписывали роман с принцем Гарри. Пара не отрицала и не подтверждала эти слухи. Но их несколько раз фотографировали вместе. Интересно, но на свадьбе Элли была еще одна бывшая девушка принца – Крессида Бонас.

Элли и Каспар, сын бывшего члена парламента от Консервативной партии Майкла Джоплинга, познакомились в 2017 году через своих общих друзей, в число которых входят принцессы Беатрис и Евгения.

Элли Голдинг на премии "Грэмми" Фото: Getty Images

Год спустя Каспар, который в то время жил в Нью-Йорке после учебы в Гарвардском университете, сделал ей предложение и подарил обручальное кольцо стоимостью 70 000 фунтов стерлингов , и летом 2019 года они поженились.

У Элли и Каспара есть сын Артур. Еще будучи беременной, певица появилась на обложке Vogue.