Настя Каменских встретилась с женихом Меган Фокс (фото)
Настя Каменских и Потап посетили главное событие Латинской Америки — Premio Lo Nuestro. Впрочем, вместе супруги не позировали для фото.
Украинская певица Настя Каменских встретилась на красной дорожке с американским музыкантом Machine Gun Kelly в Майами. О событии артистка рассказала в своем Instagram.
Жена Потапа посетила главное событие Латинской Америки — Premio Lo Nuestro.
"Сегодня я гость из Украины на главной красной дорожке премии @premiolonuestro. Использую каждую возможность, что говорить об Украине и напоминать миру, что война продолжается, что наши люди переживают очень тяжелые времена и нуждаются во всесторонней поддержке. Это важный вечер и для меня большая честь иметь возможность делиться здесь своим творчеством, рассказывать о невероятно талантливых украинцах и быть услышанной", — отметила Настя Каменских.
В частности, украинская знаменитость была замечена на публике с женихом Меган Фокс Machine Gun Kelly. Музыканты сделали совместное фото на красной дорожке. Самой Фокс на церемонии не было.
Потап также посетил событие, однако с женой его не заметили. Рэпер сфотографировался с рядом знаменитостей: Machine Gun Kelly, Anitta, Bad Gyal, Gente de Zona, Lele Pons.
Недавно Настя Каменских, которая активно покоряет иностранный рынок, представила песню Con Amor Se Cura, которую создала с известным кубинским продюсером Descemer Bueno.
Напомним, Меган Фокс попала в скандал, оскорбив украинских женщин.
Также Фокус писал о слухах касательно развода Насти Каменских и Потапа.