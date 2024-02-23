Настя Каменских встретилась с женихом Меган Фокс (фото)

Настя Каменских и Потап посетили главное событие Латинской Америки — Premio Lo Nuestro. Впрочем, вместе супруги не позировали для фото.

Украинская певица Настя Каменских встретилась на красной дорожке с американским музыкантом Machine Gun Kelly в Майами. О событии артистка рассказала в своем Instagram.

Жена Потапа посетила главное событие Латинской Америки — Premio Lo Nuestro.

"Сегодня я гость из Украины на главной красной дорожке премии @premiolonuestro. Использую каждую возможность, что говорить об Украине и напоминать миру, что война продолжается, что наши люди переживают очень тяжелые времена и нуждаются во всесторонней поддержке. Это важный вечер и для меня большая честь иметь возможность делиться здесь своим творчеством, рассказывать о невероятно талантливых украинцах и быть услышанной", — отметила Настя Каменских.

Настя Каменских

В частности, украинская знаменитость была замечена на публике с женихом Меган Фокс Machine Gun Kelly. Музыканты сделали совместное фото на красной дорожке. Самой Фокс на церемонии не было.

Настя Каменских и Machine Gun Kelly Фото: Instagram

Потап также посетил событие, однако с женой его не заметили. Рэпер сфотографировался с рядом знаменитостей: Machine Gun Kelly, Anitta, Bad Gyal, Gente de Zona, Lele Pons.

Потап

Недавно Настя Каменских, которая активно покоряет иностранный рынок, представила песню Con Amor Se Cura, которую создала с известным кубинским продюсером Descemer Bueno.

Новая песня Насти Каменских

Напомним, Меган Фокс попала в скандал, оскорбив украинских женщин.

Также Фокус писал о слухах касательно развода Насти Каменских и Потапа.