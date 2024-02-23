Известная певица призналась, что едва не совершила суицид будучи беременной

Девушка призналась, что пыталась покончить с собой, однако что-то ее остановило. Через несколько дней она узнала о беременности.

25-летняя украинская певица, исполнительница песни "Гопак", а также актриса в таких сериалах "Убийство по расчету" и "Слепая", Юлия Лущинская призналась, что планировала выпрыгнуть с 15 этажа. Об этом девушка рассказала в своем инстаграме.

По ее словам, событие имело место в прошлом году, после того, когда она презентовала 10.03.2023 свою песню "Гопак"

"В тот день, я поняла насколько может быть жестоким Мир и люди. Мне угрожали, меня хотели убить, меня обзывали и издевались каждый день и каждую минуту. Меня преследовали. Когда узнавали, то начинали насмехаться и выкрикивать оскорбительные слова, даже в ТЦ. А я чувствовала себя совсем не защищенной. я не могла выйти из дома сама. Да и мне не хотелось, мне хотелось спрятаться от всех. Я не понимала, кому дальше верить. Я не понимала, как дальше выходить на сцену и любить людей, так, как я их любила до этого... я была настолько растеряна и забита, что в один день я закрылась в темной комнате, ночь, я снова несколько часов рыдала от боли уже в который раз. А потом подошла к окну 15 этажа. И начала думать: "зачем я живу?" "а что я уже успела сделать?" "а как отреагирует мама когда меня не станет?", "а будет ли скучать сестра?", я открыла окно... Подул сильный ветер. Всего один шаг. И меня больше нет. И я больше не чувствую ту боль", — написала певица.

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Она призналась, что не помнит, что именно ее остановило, но она оказалась на полу. Тогда ей казалось, что она сходит с ума. Однако уже через несколько дней девушка узнала, что беременна.

Юлия Лущинская призналась, что после этого дня она постоянно просила младенца внутри, чтобы он был сильным и просила прощения за то, что хотела сделать. Девушка призналась, что тот эмоциональный стресс который она переживала вызвал хейт в ее сторону. Сейчас же у нее нет таких мыслей в голове. Она прошла трансформацию и сейчас по другому воспринимает то, что тогда казалось "концом света".

Справка

Юлия Лущинская родом из Днепра. Сейчас ей 25 лет. Она замужем и имеет дочь, которая родилась в декабре 2023 года. Активно развивает свою творческую карьеру. Выпустила хит "Гопак" и презентовала на него клип. Кроме этого, Юлия снималась в эпизодических ролях в сериале "Слепая", "Убийство по расчету", "Добрый доктор" и других. Кроме этого, она была участницей таких шоу как "Х-Фактор", "Караоке на майдане", "Дешево и сердито" и "Супер мама".

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