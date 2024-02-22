Сын Натальи Сумской впервые прокомментировал, что думает о дочери Ольги Сумской, которая живет в России

Вячеслав Хостикоев не скрывает, что ему не понятна позиция сестры, однако несмотря на все он заявляет, что очень ее любит. Сейчас он не общается с Антониной Паперной, однако отмечает, что хочет посмотреть ей в глаза.

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27-летний актер Вячеслав Хостикоев, сын Натальи Сумской, впервые прокомментировал свои отношения с двоюродной сестрой, тоже актрисой Антониной Паперной, дочерью Ольги Сумской, которая продолжает жить и строить свою карьеру в России. Откровенное интервью актера появилось на YouTube-канале Rostyslove Production.

В частности, Вячеслав признался, что первую неделю после начала полномасштабной войны в Украине он писал ей, однако не получал никаких ответов. Актер признался, что Тоня открывала и читала сообщения, однако ничего так и не написала.

Вячеслав также рассказал, о чем именно писал сестре. В частности, он признался, что начало полномасштабной войны было сложным для всех, а для их семьи особенно, поскольку именно в этот период умерла его бабушка. Поэтому он постоянно писал Тони, о потере бабушки, присылал видео, как прилетела ракета в здание. Однако, так и не получил ни одного слова в ответ.

Сын Натальи Сумской также уточнил, что последние переписки с сестрой, которая в России были 26-27 февраля 2022 года.

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Вячеслав также признался, что хотел бы сейчас встретиться с Тоней и просто посмотреть ей в глаза и услышать ее версию и ее видение.

"У меня есть много вопросов к ней. Но больше всего мне бы хотелось посмотреть ей в глаза, посмотреть и помолчать. Я хотел бы понять ее историю, как это с ее стороны", — сказал Вячеслав.

Вячеслав также признался, что очень любит сестру, однако, если бы встретился с ней, то сказал бы в глаза все что думает. Однако, он отметил, что если бы он был на ее месте, то забрал бы детей и мужа, и уехал бы оттуда.

Фото: yaglych

Кто такая Антонина Паперна?

Антонине Паперной 33 года. Она родилась и жила в Украине. Однако за долго до войны в Украине переехала жить в Россию, где строила свою актерскую карьеру и жизнь. Сейчас Антонина замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Совместно пара имеет двоих детей — Еву и Даниила. Еще до начала войны в Украине Антонина получала гражданство России. После начала полноштабной войны Антонина никоим образом не высказалась относительно войны в Украине. Кроме этого, актриса и в дальнейшем продолжает работать, сниматься и посещать мероприятия в России. Стоит отметить, что Антонина старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская рассказала о дочери в России. Кроме этого, Фокус писал, Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь не может уехать из России.