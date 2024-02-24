Унаследовали от королевы Виктории: самые известные левши королевской семьи Британии

Принц Уильям – левша, как и, возможно, кто-то из его детей. И эту особенность он, скорей всего, унаследовал от королевы Виктории.

Есть несколько членов британской королевской семьи, которые пишут левой рукой. Хоть правши более распространены, считается, что от десяти до 12 процентов населения мира являются левшами, включая ряд выдающихся лидеров, таких как бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон. В Великобритании знаменитый премьер-министр военного времени Уинстон Черчилль был левшой, как и Дэвид Кэмерон. Есть левши и в королевской семье. Об этом пишет Hello Magazine.

Будущий король Великобритании принц Уильям известен как левша, и его неоднократно видели подписывающим гостевые книги левой рукой. Раньше он даже шутил по этому поводу, заявляя, что "у левшей мозг работает лучше", чем у правшей.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Один из первых случаев, когда эта его особенность стала достоянием общественности, был, когда он подписал книгу в свой первый день в школе в Итоне, где его сфотографировали вместе с родителями королем Чарльзом и принцессой Дианой и младшим братом принцем Гарри.

Софи Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего брата короля Чарльза, еще одна известная левша. Софи часто фотографируют, когда она пишет свое имя левой рукой.

Софи Уэссекская Фото: Getty Images

Говорят также что король Георг VI был левшой по природе. Весьма вероятно, что эту особенность Уильям унаследовал именно от своего прадеда. Правда, Георг VI, писал правой рукой, но в теннис он играл левой. Скорей всего, его переучили, как было принято в то время и король стал амбидекстером, то есть тем, у кого было равное развитие функций обеих рук.

Считалось, что королева-мать также была левшой. Жена короля Георга VI, королева Елизавета, скорей всего, тоже была переученной левшой, как и ее супруг. Но их дочери, королева Елизавета II и принцесса Маргарет были правшами.

Королева Елизавета с родителями Фото: Encyclopædia Britannica, Inc.

Между тем король Георг VI, похоже, унаследовал эту отличительную черту от своей прабабушки, королевы Виктории. "Бабушку Европы" тоже переучили в детстве. Она писала правой рукой, но рисовала левой.

Королева Виктория Фото: Getty Images

Пока точно неизвестно, но принца Джорджа тоже считают левшой. Хотя на некоторых фотографиях у старшего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон доминирующая правая рука. Во время посещения игры в поло в июне 2019 года он был изображен размахивающим молотком в правой руке и, как известно, использовал ту же руку, чтобы размешивать смесь для рождественского пудинга в декабре 2019 года вместе с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

И королевские эксперты пока не выяснили, являются ли принцесса Шарлотта и принц Луи левшами.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, ранее королевские эксперты отмечали, что принц Джордж имеет особую связь со своим дедушкой, королем Чарльзом. И воспринимает его, как наставника.

Впрочем, пока юный принц готовится поступать в новую школу. Кейт Миддлтон и принц Уильям рассматривают несколько вариантов. И присматриваются к школе "Тедди", которая находится в Оксфорде.