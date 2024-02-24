MЕLOVIN, Лера Мандзюк, МюслиUA: каким звезды помнят утро в первый день войны

24 февраля 2022 года — этот день украинцы вспоминают с ужасом. Ведь именно тогда их утро началось не с кофе, не с улыбки или поздравлений, не с сюрпризов, а со взрывов за окном, со звуков сирен и с новостей, что началась война. После этого жизнь украинцев разделилась на "до" и "после". Прошло два года, а воспоминания о том дне до сих пор живут внутри каждого. Их нельзя забыть, или перебить счастливыми моментами.

Пока идет война эта боль будет жить в сердце. По случаю 2-летия со дня начала полномасштабной войны в Украине и вторжения РФ на украинскую землю Фокус подготовил подборку воспоминаний от звезд украинского шоубизнеса, которые рассказали, каким помнят утро 24 февраля 2022 года.

АЛЕНА ОМАРГАЛИЕВА

Фото: Фото от менеджера

Певица ALENA OMARGALIEVA признается, что как и большинство украинцев, они с семьей проснулись от взрывов, однако сразу не поверили, что началась война.

"Утро 24 февраля 2022 года началось со взрывов. Сначала мы не поверили в то, что началась война. Как в такое поверишь? Но мы услышали еще взрыв, и еще, и еще. Они до сих пор иногда звучат в моей голове. Мы начали активно читать новости, звонить родным, друзьям. Хотелось услышать их голоса, чтобы убедиться, что все живы и здоровы. Два дня мы, пожалуй, спали только по 3-4 часа в сутки, были прикованы к телевизорам, ждали новостей, где нам скажут, что все хорошо, что все уже закончилось. Есть совсем не хотелось, хоть и автоматически я делала какие-то бутерброды", — рассказала певица.

МюслиUA

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=U0DxOrAK5Qw

Группа МюслиUA — это инкогнито группа, которая с начала полномасштабной войны создает музыку из реальных историй украинцев, рассказал, что как и большинство украинцев не ожидали, что новости о возможном наступлении могут стать реальностью.

"24 февраля, как и для каждого украинца, началось довольно неожиданно. Мы все месяцами слушали о возможном начале войны, но никто всерьез никогда не задумывался и не верил в это. То утро останется в памяти навсегда, ведь вся страна подорвалась от страшных взрывов. 24 февраля, как и последующие несколько месяцев, — это время, когда мы мало спали и много мониторили новости. Страх, паника и непонимание, что будет дальше, которые летали в воздухе, навсегда будут ассоциироваться с тем днем 2022 года", — рассказали участники группы.

Ирина Адонина

Фото: https://www.instagram.com/i_adonina/

Многодетная мама, инфлюенсерка и основательница благотворительного движения "United for Freedom" Ирина Адонина призналась, что ее утро 24 февраля 2022 года началось со звонка подруги, которая и сообщила, что началась война.

"24 февраля изменило жизнь на 180°, потому что изменились ценности, изменилось все. Утро 24 февраля было страшным, как и для каждого украинца. Мы до последнего верили, что в 21 веке не может быть войны, потому что Украина — это европейское цивилизованное государство, где уровень жизни намного лучше, чем в любых странах мира. Как уже сейчас показало время, на своем опыте, он действительно выше. Поэтому все, что произошло, для нас было непредсказуемо. Мы смотрели политические обзоры, слушали новости, но понять и действительно осознать то, что может начаться война, мы не могли. Особенно было страшно проснуться от телефонного звонка моей подруги, которая сказала, что началась война. Когда я посмотрела в окно, увидела те ужасные, не праздничные, салюты. Открыла социальные сети и увидела, что наша страна просто пылает. Понимание того, что у меня дома трое маленьких детей и что главное сейчас — спасти их жизни, полностью изменило мое сознание",- призналась Ирина.

Никита Киселев

Фото: https://www.instagram.com/nikitakiselov/

Украинский певец и композитор Никита Киселев рассказал, что его утро началось со звуков взрывов. Накануне он с друзьями договорились, если что-то начнется, то они поедут в загородный дом.

"24 февраля я очень рано проснулся, в 5:00 утра, и услышал взрывы. Я был в Киеве, у себя дома с друзьями. Еще задолго до даты начала вторжения, мы с ними слышали новости, которые его прогнозировали, поэтому договорились, что в случае полномасштабной войны встретимся в загородном доме, где есть провизия и бомбоубежище. Мы собрались, забрали мою маму и поехали в этот дом, который был в самом аду тогдашних событий — в Буче. В тот день мы целый день мониторили новости и все вместе пытались поддерживать друг друга. В Буче мы провели большое время до оккупации и во время оккупации также", — признался Никита.

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Анастасия Цимбалару

Фото: https://www.instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Украинская актриса Анастасия Цимбалару призналась, что накануне войны с мужем много работали, поэтому в эту ночь спали очень крепко, что даже не слышали первые звуки взрывов.

"Первые сирены и взрывы мы с мужем проспали, поскольку накануне полномасштабной войны мы закончили долговременные съемки и после тяжелого рабочего дня решили провести время с друзьями. Засиделись тогда до 3-х ночи, не зная, что будет завтра. Проснулись в 8 от телефонного звонка родителей. Услышав новости, паники не было. Первые секунды был страх, но мы быстро взяли себя в руки. Недавно мы перечитывали наш семейный чат и удивились перепиской между собой, ведь мы были собраны и спокойны, хотя на тот момент нам казалось, что действуем хаотично. С того дня больше всего я помню ночь в паркинге: холод, незнакомые люди, напуганные животные, растерянность, но одновременно единство и поддержка. На тот момент в голове каждого была мысль "вместе все поборемся",- рассказала актриса.

DEMCHUK

Фото: Фото от менеджера

Певец DEMCHUK признался, что война его застала в доме его друзей. В первый же день возле дома его родителей был "прилет".

Полномасштабную войну я встретил у своего друга. Я остался у него на ночлег и четко помню, как утром он мне сообщил новости о вторжении. Он забежал в комнату и сказал: "Ты сильно не волнуйся, но есть нюансы, братан". После этого он открыл окно, из которого донеслись звуки сирены. Слышать ее впервые было очень странно и жутко… Самое яркое воспоминание утра, когда я писал всем родным и друзьям, как мы вместе все собирались, чтобы решить, что делать и куда ехать. Не было никаких мыслей, завтрака, я испытывал только чувство тревоги. Первые прилеты возле дома моих родителей, и я постоянно переживал за них, пока они в полдень не приехали ко мне. Тогда я собрал гитару, несколько сменных футболок и этого мне было достаточно. Уже в 2-3 часа дня мы выехали из Киева", — рассказал певец.

Маша Данилова

Фото: https://www.instagram.com/mashadanilova.officiall?igsh=MWprMGF6bHdwZmh0dQ%3D%3D

Украинская певица Masha Danilova вспоминает, что проснулась от звуков взрывов и долго не могла понять, что происходит.

"То утро было однозначно страшным. Честно говоря, прошло уже два года, я помню его не так четко, как раньше. В тот день я проснулась и очень резко соскочила с кровати от взрыва, а потом секунд 5 пыталась понять, что происходит. У меня сразу была мысль, что, наверное, это все же действительно началась война.

Когда случается какая-то стрессовая ситуация, у меня всегда затупляется реакция, поэтому я не очень помню все в мельчайших деталях. Тогда я пыталась искать новости на телевидении, у блогеров. Очень четко помню, как села на диван и начала листать ленту. Уже потом мы собрали тревожный чемодан и выехали на дачу",- уточнила девушка.

MЕLOVIN

Фото: Фото от менеджера

Певца MЕLOVINА война застала в столице. В ту ночь он долго не спал, поскольку собирал конструктор, который ему подарили поклонники.

"Я, как и многие украинцы, не верил в то, что в 21-м веке возможна такая война, а потому не готовился к ней. В ночь с 23-го на 24 февраля я был дома, в Киеве, и не спал. Открыл подарок от своих фанатов и стал собирать большой Lego рояль. Это меня так увлекло, что было не до сна. Первый взрыв я услышал в 1:53 и написал об этом в чат своей команде. Меня успокоили — в новостях было тихо, поэтому никто этому не придал значения.

Уже утром, после 5-ти, я услышал еще один взрыв, от которого начали дрожать окна… несколько сильных взрывов и громкий свист! Я позвонил команде, как выяснилось, это уже слышали все. Зайдя в интернет, мы увидели официальную информацию от наших властей — началась война", — рассказал певец.

После новостей он и его команда не стали медлить и начали быстро собирать вещи. Уже в 8 утра MЕLOVIN с командой и друзьями выехали во Львов. С собой певец забрал своего кота.

"То, что мы видели на улице не укладывалось в голове! Люди были напуганы, забрасывали вещи в багажники и просто ехали подальше от этого, тысячи машин, многокилометровые пробки, очереди, чтобы заправить машину. Все, как в тумане. Помню, что мы спали на заднем сиденье по очереди, просыпались от воздушных тревог и думали, что нам все это остановится. И пока ехал, я дописывал песню "Не медли". Поэтому первые дни я был опустошен, не понимал, что происходит, но знал одно — надо ехать на запад страны. Это сделали и мои родители — мы созвонились и они тоже приняли решение собираться и выезжать из Одессы — взяли собаку и оставили свой дом. А потом началась активная волонтерская работа и куча благотворительных концертов",- резюмировал певец.

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LADA

Фото: https://cdn.imagestack.io/

Украинская певица LADA вспоминает, что первые часы не могла понять ничего, а после разбудила родных и они вместе разрабатывали план действий.

"Мое утро началось со звонка и я услышала: "Вставай, началась война". Это был глубокий шок для меня и первое, что я начала делать — читать новости. Родители и братья еще спали, разбудила я их через час, потому что до этого я не могла собраться и просто нервно ходила по дому. Я осознала, что жизнь разделилась на до и после. Было очень много эмоций в этот период: страх, отчаяние, непонимание того, как действовать и как помогать. Самая яркая эмоция — растерянность",- уточнила певица.

ЭНЛЕО

Фото: Фото от менеджера

Украинский певец ENLEO признался, что война пришла через два дня после его дня рождения. Накануне у него был концерт после, которого он отсыпался, когда он получил звонок от девушки и узнал, что началась война.

"Вечером 22 февраля я отыграл концерт и поехал домой, а 23 февраля почти весь день я проспал и проснулся очень поздно и сидел до утра дома, как услышал взрыв. Сигнализация, мне звонит девушка и говорит "Там война началась", я говорю "Какая война?". Это был полный хаос. С друзьями мы просидели несколько дней в квартире, иногда спускались в бомбоубежище, когда 27 февраля решили поехать в Черновцы. Мы пытались сесть в поезд, нас было 2 парня и 8 девушек. Когда мы приехали на вокзал было миллион людей, все паниковали и не знали, что же будет дальше. Сплошная паника. В конце концов мы доехали, по моим подсчетам в одном вагоне было более 150 человек".

Анита Соловей

Фото: https://www.instagram.com/anita_solovei/

Предпринимательница и блогер Анита Соловей призналась, что тем утром она проснулась от звонка.

"Звонок от знакомого и фраза: "Началось". Именно так я помню свое утро 24 февраля. После этой фразы я сразу услышала взрывы и начала звонить своим близким. С мужем мы готовились к вторжению — готовили документы животным, проходили курс по самозащите и тактической медицине. Мы были вместе. Целый день я ходила по дому обутая и в тактических очках. Для перестраховки, а вдруг будут обстрелы? Весь день состоял из мониторинга новостей и ответов на кучу сообщений, ведь хотелось всегда услышать от своих близких то же "все ок". Также я получала кучу сообщений от своих подписчиков, обращались за советами и за помощью. Мы делали все, что в наших силах",- рассказала блогерша.

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Саша Чемеров

Фото: Фото от менеджера

Рок-музыкант Саша Чемеров рассказал, что его с семьей война застала в столице.

"Я со своей женой и двумя детьми был в Киеве. Дочке на момент полномасштабного вторжения было 12 лет, а сыну 7 месяцев. 24 февраля моя жена находилась за городом, я оставался дома с детьми. И утром мы просто спали. В 4 утра она мне позвонила, сказала: "Саша, началась война". Я сначала не поверил, а когда посмотрел в окно — увидел зарево. Я быстро позвонил теще, чтобы она побыла с детьми, а сам выехал за женой. Мы провели где-то три дня просто на парковке. Жили на 13 этаже, поэтому приходилось постоянно туда-сюда бегать. Не было понятно вообще, как реагировать на все происходящее. А на четвертый день поехали к моему брату в другой район, там провели еще где-то неделю в подвалах, пока я не решил, что семью надо вывозить. Это произошло именно тогда, когда вражеские колонны начали двигаться на Киев", — рассказал Александр.

Тогда сначала он отправился по Житомирской трассе, но она была слишком опасной, поэтому он решил ехать в поля. Так они с семьей ехали во Львов 28 часов какими-то непонятными тропами. После, где-то в течение недели он занимался оформлял документы, а затем вывез семью в Соединенные Штаты (раньше они жили там в течение восьми лет). Там Александр открыл фонд и начал заниматься сборами на амуницию, лекарства и еду.

Лера Мандзюк

Фото: Фото от менеджера

Комедийная актриса стенд-ап жанра, дважды победительница телешоу "Рассмеши комика" Лера Мандзюк рассказала, что ее война застала в Мукачево.

"На 24 февраля у меня были очень хорошие планы. У меня был концерт в Буковеле. И приехала за два дня в Закарпатье в гости к своему молодому человеку. Подумала себе, что побуду немножко у него, отдохну с дороги, и он меня повезет в Буковель. Но за день до, мне позвонили и сказали, что концерта не будет в связи с тем, что большинство людей массово выезжают из отелей. И я помню, еще подумала: "а куда это вы едете, у меня же концерт. Что это вы себе такое придумали?" Но оказалось, что люди, которые там жили, знали немножко больше, чем я. И они, наверное, были предупреждены. Итак, 24 февраля утром я встретила в Мукачево своего молодого человека. Он меня разбудил, сказал, что началось вторжение и сразу поехал по делам, помогать родственникам, маме, покупать бензин, и все необходимое. Я осталась дома, и у меня была одна простая задача — сохранять спокойствие и звонить моей маме, чтобы она тоже не переживала, чем я, собственно, и занималась",- призналась Лера.

Актриса также рассказала, что помнит свои мысли тогда. Они очень отличались от всех людей, кто ее окружал. Потому что все говорили о том, что к обеду это закончится, к вечеру это закончится, что это два дня и конец. А у нее было наоборот.

"Я думала, что все, game over Mario, что уже Киева нет. У меня не было такого, что вот-вот и закончится. У меня наоборот были мысли, что это навсегда. Это катастрофа и нам не жить. Вот что-то такое. Не было у меня оптимистических мыслей вообще. Меня, как всегда, в любых ситуациях очень поразила моя мама. Смешинка моя маленькая. Я помню, я ей позвонила где-то в обед, спросить, как дела, в курсе ли она уже. Она плакала очень. Я ей звоню, она плачет, говорю, в чем дело. Она говорит, что началась война. И что у нас в селе уже видела танк возле школы. Это было очень смешно, потому что они тогда еще и близко к Киеву не дошли, а у меня в селе соседка уже видела танк. Вот моя мама думала, что солдаты русские уже поселовы у нас ходят, газдуют. Это были очень яркие события, которые понятное дело отразились у меня в шутках", — призналась Лера.

Фото: https://www.instagram.com/tumazar/

TUMAZAR

Певец TUMAZAR вспомнил, что на 24 февраля имел большие планы, однако война изменила все планы. О том, что началась война, он узнал от мамы.

"В этот день, 24.02 я записался на отбеливание зубов. Я хотел отбелить зубы и записать новую песню в тот день. А потом я проснулся от звонка мамы. Она сказала, что началась война и пригласила меня приехать к ней. Я ехал через весь Киев, и это было очень жутко… Вокруг нет людей, только несколько мужчин с оружием. А на следующий день рядом с домом мамы упал кусок беспилотника", — рассказал певец.

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