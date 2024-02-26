26 февраля 2024 года: Порфирия Газского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выяснять отношения в семье. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне дома, значит лето будет холодное.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Порфирия Газского. Более 20 лет он ревностно занимался спасением человеческих душ, прославлял веру во Христа. В народе этот день называли Порфирий Поздний.
Также 26 февраля — День крымского сопротивления российской оккупации.
Что нельзя делать 26 февраля:
- выяснять отношения в семье
- употреблять мясные, молочные продукты, яйца и рыбу
- поминать умерших алкоголем
- обижаться, ссориться
- оставлять на столе пустые чашки
Народные приметы и поверья:
- если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев, значит лето будет холодное
- если перелетные птицы к этому дню вернулись из теплых краев, значит быть богатому урожаю хлебов
День ангела празднуют:
Анна, Иван, Петр, Порфирий, Севастиан, Сергей
Родились сегодня:
1802 — Виктор Гюго, французский писатель
1806 — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель "Виленского альбома"
1829 — Ливай Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов
1933 — кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Украинской грекокатолической церкви
1954 — Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий политик и государственный деятель, президент Турции (с 2014)
А также в этот день:
1815 — сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежал с острова
1878 — Французский филолог Эмиль Литтре вводит термин микроб — по просьбе ученого Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам
1878 — Во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко
1919 — в США в штате Аризона основан национальный парк "Гранд-Каньон"
1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за "Пивной путч"
2004 — Сейм Латвии принял закон о присоединении страны к Североатлантическому альянсу (НАТО)