Соломия Витвицкая впервые показала нового избранника — что о нем известно

Соломия Витвицкая показала лицо своего мужчины, который, как оказалось, служит в ВСУ. Сколько уже пара вместе телеведущая пока не признается, однако уже не скрывает, что влюблена в нового избранника. Соломия публично пообещала дождаться любимого с войны.

43-летняя телеведущая Соломия Витвицкая впервые публично показала своего возлюбленного и рассекретила его имя. Сделала она это символично в день его рождения, опубликовав в инстаграме совместное фото под которым написала нежное поздравление.

Им оказался бывший судья, который с начала полномасштабной войны в Украине добровольно ушел на защиту Родины. Его имя Алексей Ситайло.

В подписи под фото телеведущая написала, что именно Алексей заставил ее снова поверить в любовь. Она уточнила, что сейчас пара имеет отношения на расстоянии и вместо конфет и цветов пока у них звонки по видеосвязи, но она обещает его дождаться.

Конечно, такое событие не обошли поклонники Соломии, которые сразу же начали комментировать первое совместное фото телеведущей и ее возлюбленного, которое она показала публично:

"Вы просто светитесь оба от любви, Солечка! Пусть она побеждает все. Поздравляю воина с днем рождения — и спасибо!", — написала коллега Соломии Алла Мазур.

"Мои поздравления. А благодаря вам я увидела историю любви как из сказки. Это когда мужчина умеет любить и делать достойные поступки, а женщина проявлять мудрость. Теперь, ждем осуществления моих снов (но это уже между нами)", "Моя красивая пара! Люблю вас! Сияйте вместе!"

"Невероятная пара, искренне радуюсь и крепко обнимаю! С именинником! Пусть Господь оберегает", — написала Кристина Решетник.

"Ты достойна быть счастливой, желаю мира в сердце и любви!", — прокомментировал фотографию бывший муж Витвицкой Влад Кочатков.

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Кто он Алексей Ситайло?

В марте 2023 года он был стрелком 207 батальона теробороны ВСУ.

По информации указанной на личной странице Алексея в Фейсбук он родом из Житомирской области, село Емильчино.

В 2003 году Алексей закончил обучение в Житомирском торгово — экономическом профессиональном колледже. После поступил на обучение в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и закончил его в 2009 году. В 2003 устроился работать в Емильчинский районный суд. Через три года уволился из суда и перешел работать в компанию ТУ ГСА Украины в Житомирской области. Опять через три года сменил место работы и устроился работать в Государственной судебной администрации Украины (2009 год). Еще через три года начал работать в компании "Высший Специализированный Суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел" (2012-2018).

В 2015 году Алексей снова поступил на обучение в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины (выпуск 2018). Уже в 2016 году начал учиться в Академии адвокатуры Украины (2018 год). Последнее место работы — судья Середино-Будского р/с Сумской области. Сейчас военнослужащий ВСУ

Судя по всему, Алексей разведен, поскольку имеет сына, которого зовут Фадей.

Напомним, в 2021 году телеведущая Соломия Витвицкая развелась с мужем после восьми лет брака. В ноябре 2023 Соломия Витвицкая впервые после развода рассказала, имеет ли отношения.