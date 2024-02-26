Принцесса Анна неожиданно появилась на похоронах президента Намибии

Хаге Гейнгоб скончался в начале февраля в возрасте 82 лет. И попрощаться с ним съехались лидеры Африки и Европы.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в возрасте 82 лет во время лечения в больнице после борьбы с раком. И на похороны политического лидера съехались политические лидеры со всего мира. Британскую королевскую семью представляла принцесса Анна, которая сейчас на многих мероприятиях заменяет своего брата, короля Чарльза, который сейчас проходит лечение от рака. Об этом пишет Daily Mail.

73-летняя королевская принцесса прибыла днем ранее в Намибию, чтобы присутствовать на мемориале и похоронах покойного президента в столице Виндхуке.

Анна, которая представляла интересы своего брата короля Чарльза, выглядела расстроенной, почтив память политика Юго-Западной Африки, скончавшегося ранее в этом месяце.

Королевская принцесса Анна в Намибии Фото: Getty Images

В администрации президента подтвердили, что он умер в больнице во время лечения от рака. Рядом с ним были его супруга Моника Гейнгоб и его дети.

Хаге Гейнгоб был похоронен сегодня на кладбище Героев страны после вчерашней поминальной службы.

После службы принцессу Анну видели прибывающей в Каса Розалия — частную резиденцию покойного президента — где она выразила соболезнования бывшей первой леди Намибии.

Принцесса Анна присоединилась к представителям 27 стран на государственных похоронах Гейнгоба. Она надела полностью черный ансамбль, присоединившись к толпе скорбящих в столице.

На ней было длинное черное платье, перчатки и шляпа, а также брошь с узлом из золотой ленты, украшенная 12 бриллиантами, которая уже пять десятилетий находится в королевской ювелирной коллекции.

Королевская принцесса Анна в Намибии

Впервые королевскую принцессу видели с этой брошью в Букингемском дворце в феврале 1969 года, а затем она надела ее в Букингемском дворце в феврале 1969 года, чтобы приветствовать полковника Фрэнка Бормана, американского астронавта, который был командиром миссии "Аполлон-8".

Неизвестно, как долго Энн пробудет в Намибии и как это отразится на ее будущих мероприятиях на этой неделе.

Хаге Гейнгоб был президентом Намибии с 2015 года и в этом году должен был завершить свой второй и последний срок полномочий.

Хаге был близким другом покойной королевы Елизаветы, и поделился трогательным постом, когда она скончалась 8 сентября в 2022 году.

"Я встретил королеву Елизавету II в 1991 году во время ее визита в Намибию и отвез ее в Катутуру. Когда я снова встретил ее в 1992 году, она вспомнила наш разговор. В 2017 году я нанес визит вежливости Ее Величеству, у нее было такое же чувство юмора и неутомимая преданность служению", — писал он на X.

Сейчас Намибия, расположенная на юго-западном побережье Африки, наслаждается политической и экономической стабильностью в регионе, разрушенном спорами, жестокими выборами и переворотами.

Хаге Гейнгоб был третьим президентом страны с момента обретения ею независимости в 1990 году, после более чем столетия правления Германии, а затем апартеида в Южной Африке.

Вице-президент Нанголо Мбумба теперь приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности президента, чтобы завершить срок полномочий Гейнгоба, как это разрешено конституцией.

Намибия, страна с населением чуть более 2,5 миллиона человек, богата полезными ископаемыми, такими как алмазы, золото и уран.

Напомним, ранее принцесса Анна появилась на публике в пальто своей матери. Члены королевской семьи Великобритании известны своей бережливостью. Король Чарльз даже ремонтирует свои любимые туфли и ставит на них заплатки.