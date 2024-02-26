Раскрыты две главные черты принцессы Шарлотты, которые делают ее популярной в школе

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих общих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи. Единственная дочь супругов сейчас третья в очереди на британский престол.

Раскрыты две важные черты личности, которые делают принцессу Шарлотту "очень популярной" в школе, рассказывает королевский эксперт. Об этом пишет Mirror.

Эти характеристики жизненно важны для любого члена королевской семьи, который хочет угодить публике или нравиться друзьям.

Принцесса Шарлотта, самый богатый ребенок в мире, за последний год привлекла внимание публики благодаря своему зрелому подходу к жизни. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма хвалят за то, что она держит своих двух братьев под контролем и придерживается королевского протокола. Впрочем, в школе монаршая персона "просто еще одна из детей", и ее "обожают".

Инсайдер рассказал: "Шарлотта такая добрая и приветливая, и другие дети обожают ее". Сообщается, что Шарлотта очень популярна в школе и "властная", когда находится дома со своими братьями Джорджем и Луи, но знает, как завоевать внимание людей, будучи самым добрым и приветливым человеком в комнате.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Королевские наблюдатели говорят, что это неудивительно, что наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон это счастливые личности. А их родителей ранее хвалили за "практический" подход к воспитанию и предотвращение соперничества между братьями и сестрой.

Недавно стало известно, что принцесса Шарлотта уже идет по стопам многих других членов британской королевской семьи, поскольку она выразила интерес к искусству, популярному среди многих членов ее семьи.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Ее страсть к танцам разделяла ее покойная бабушка, принцесса Диана, а также королева Камилла и герцогиня Эдинбургская Софи. А больше всего Шарлотта любит балет и чечетку.

Напомним, принцесса Шарлотта устроила Кейт Миддлтон спа-день.

Также Фокус писал о том, какой титул будет у принцессы Шарлотты, когда принц Уильям станет королем Великобритании.